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Російська економіка почала відмирати: санкції та мобілізація заганяють її у глухий кут - експерт

8 жовтня 2022, 01:40

Через мобілізацію люди, які створювали ВВП Росії, намагаються виїхати з країни.

Російська економіка почала відмирати: санкції та мобілізація заганяють її у глухий кут - експерт
Російська економіка почала відмирати / depositphotos.com

Внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну на Росію були накладені жорсткі економічні санкції, які вже відчутно вдарили по економіці РФ. Вона вже просто почала відмирати через припинення імпорту важливих товарів та закриття великих підприємств. Про це заявив головний консультант Інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус, повідомляє "Еспресо".

Лише у травні виробництво автівок у Росії катастрофічно скоротилось на 97%.

"Зараз реалії економіки Росії такі, що дійсно особливої довіри до їхньої валюти нема. Формально вона укріпилася, але рубль укріпився не тому, що Росія почала гарно економічно працювати, а просто тому, що припинився імпорт важливих для них товарів. Тобто це, з одного боку, – посилило рубль, а з іншого, – коли ти не маєш важливого для себе імпорту, то в тебе починає зупинятися виробництво, яке побудоване на тому самому імпорті. І тому коли у травні скоротилося виробництво автівок у Росії на 97%, тобто фактично зупинилося, це було абсолютно логічним наслідком, просто економіка починає відмирати", - сказав Ус.

Експерт додав, що "часткова" мобілізація, яку в Росії оголосив диктатор Володимир Путін, ще більше зажене економіку у глухий кут. Люди, які створювали ВВП в країні, намагаються втекти за кордон, щоб уникнути призиву та відправки на війну проти України.

"І зараз, коли вже почався останній квартал цього року, і до усіх накопичених проблем ще доєдналися проблеми, пов'язані з мобілізацією, а вона породила ще одну – громадяни працездатного віку, як правило чоловіки, покидають країну. Тобто є цифра, що майже пів мільйона росіян виїхало з країни, і це люди, які створювали ВВП, то дійсно, економіка Росії якщо раніше це були проблеми, які, скажімо так, їм вдавалося вирішити, то ці проблеми, які почалися з цього кварталу, з 1 жовтня, я не впевнений, що їм вдасться їх владнати", - додав експерт.

Майбутнє післявоєнної Росії

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що війна Росії проти України остаточно покладе край імперії.

"Я впевнений, що в найближчі кілька років ми побачимо процесію закликів до суверенітету на території Росії. Російська Федерація закінчить своє життя, як різні країни - Татарстан, Башкортостан тощо", - сказав він.

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що після переходу Збройних сил України в контрнаступ першим успіхом українських сил стане звільнення окупованого Росією Херсона. У РФ почнуться серйозні зміни, внаслідок яких держава зіткнеться з процесом розпаду.

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