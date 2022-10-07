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Для Путіна мобілізація – спосіб "утилізації" бунтівників: у розвідці пояснили ще один план диктатора

7 жовтня 2022, 10:40

Президент РФ не просто так забирає на війну побільше молоді з певних регіонів – він остерігається бунтів, які можуть там виникнути.

Владимир Путин, мобилизация в России, российские военные
У розвідці пояснили ще один план диктатора Путіна/ ua.depositphotos.com, УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін найактивніше проводить мобілізацію у тих регіонах, де може виникнути якийсь опір і є ймовірність спалахування бунтів.

Відправляючи на війну проти України чоловіків з цих регіонів, Путін реалізовує ще один свій підступний план – позбувається потенційних протестувальників, які можуть виступити проти нього. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький у програмі "Орестократія".

Скібіцький як приклад навів північний Кавказ. Російська владна верхівка розуміє, що там є можливість протестного руху, тому звідти "гребуть" на війну проти України побільше молодих людей.

Також представник української розвідки зазначив, що у влади РФ є списки і дані тих громадян, які виявляють протестні настрої і можуть бути небезпечними для режиму Путіна. А мобілізація дає шанс легко позбутися цих людей і не привернути до цього уваги.

Регіони РФ, які розташовані за тисячі кілометрів від Москви, не сильно розвинені. Це яскраво видно за реакцією бурятів на унітази і пральні машинки, які вони намагаються загребти і вивезти з собою з України.

"У результаті мобілізації вони стануть ще депресивнішими, бо закликається молоде населення. Рано чи пізно сільське населення зрозуміє всю трагедію свого існування", – наголосив Скібіцький.

Він додав, що згодом розуміння усієї реальності дійде до усіх регіонів Росії, як уже дійшло у Дагестані, де спалахнули сильні протести.

Мобілізація в Росії

Нагадаємо, з Росії масово тікають чоловіки призовного віку. Їх кількість вже перевищила кількість мобілізованих до ЗС РФ. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що після оголошення Путіним мобілізації кількість бажаючих воювати проти нашої країни зменшується в геометричній прогресії.

При цьому путінські "чмобіки" мруть у РФ, не доїжджаючи до фронту. Так, у новосибірському таборі для покликаних по мобілізації на війну в Україну, оголошеній Володимиром Путіним, помер 35-річний доброволець з Братська Олександр Колтун.

Раніше повідомлялося, що у Росії розгорівся заколот. Понад сотня мобілізованих росіян, яких хочуть відправити "звільняти" Лиман на Донеччині, відмовляються їхати на фронт. За їхніми словами, перед ними уже відправляли іншу групу, щоб знову окупувати Лиман. Проте з тієї групи повернувся лише один окупант, і той зараз у госпіталі.

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