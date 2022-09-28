Бунт проти мобілізації: в РФ жінки накинулися на чиновника зі сміливими заявами

У Північно-Кавказькому окрузі Росії, в Кабардино-Балкарії, жінки влаштували мітинг проти путінської мобілізації.
У Північно-Кавказькому окрузі Росії, в Кабардино-Балкарії, жінки влаштували мітинг проти путінської мобілізації. Вони вступили в дискусію з місцевим чиновником, заявивши, що РФ є країною-окупантом, пишуть місцеві Telegram-канали.
"Ми окупанти. Україна вже давно не в СРСР", - сказала одна з мітингувальників.
Інша учасниця протесту сказала, що твердження про загрозу нападу України на Росію абсурдні.
"Росія одна з великих ядерних держав, боїться, що нападе Україна", – заявили жінки представникам влади.
Російський чиновник поспішив швидко залишити мітинг зі словами: "Я не хочу в такому діалозі брати участь".
Схожа акція протесту відбулася і в Дагестані.
"Росія напала на Україну. Ми не сліпі", - сказали учасниці акції одному зі співробітників поліції.
Сміливі жіночки також також скандували: "Ні війні!"
Мобілізація в Росії
Російський диктатор Володимир Путін у середу, 21 вересня, оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії.
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.
Після оголошення мобілізації в Росії розпочалися акції протесту. Крім того, в РФ підпалюють адміністрації та військкомати.
На третю добу після початку мобілізації до 20 тисяч росіян вже були на українському кордоні. Радник ОП Олексій Арестович заявив, що їх кидають у бій без необхідної підготовки.
Тим часом на гарячу лінію "Хочу жити" телефонують ті росіяни, яких ще не мобілізували в РФ. Вони запитують, як їм здатися в полон, якщо вони опиняться на війні в Україні.
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