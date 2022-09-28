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У Кремлі сподіваються захопити Харків і Одесу після мобілізації - Bloomberg

28 вересня 2022, 10:54

Такі плани не відповідають сьогоднішньому становищу Росії на фронті, кажуть журналісти.

Путін, мобілізація
У Кремлі сподіваються захопити Харків і Одесу / скріншот

У Кремлі все ще сподіваються перехопити ініціативу у війні проти України і після проведеної часткової мобілізації знову рушити армією на Харків і Одесу.

Посилаючись на джерела в адміністрації Путіна, видання Bloomberg пише, що російські чиновники не відмовилися від первинних намірів проведення "спецоперації", попри ряд невдач на фронті.

Більш того, Кремль сподівається просунутися далі вглиб України, можливо, захопивши ключові міста, включаючи Харків і Одесу.

Після чого Москва погодиться на мирні переговори, щоб залишити собі побільше захоплених територій.

Журналісти відзначають, що такі плани, м'яко кажучи, не відповідають сьогоднішньому становищу Росії на фронті.

"Малоймовірно, що 300 тисяч мобілізованих солдатів, погано навчених і мотивованих, зможуть змінити ситуацію на полі бою. Військові аналітики кажуть, що їх, ймовірно, буде достатньо тільки для того, щоб уповільнити просування України", - йдеться в матеріалі.

Мобілізація в Росії

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

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Автор: Сергій Кущ
мобілізація війна в Україні
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