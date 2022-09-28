Опинився на фронті через 4 дні після повістки: ЗСУ взяли в полон нещодавно мобілізованого бурята

Українські військові взяли в полон мобілізованого бурята / Колаж фото росЗМІ, скріншот

Українські військові взяли в полон росіянина з Улан-Уде, якого мобілізували 18 вересня. Чоловіка одразу кинули на фронт як "гарматне м'ясо" без військових навичок. Відео вже розлетілось в Мережі.

Між його мобілізацією та перекидання на фронт пройшло всього 4 дні. Окупант навіть вибачився перед українським народом.

"Я був мобілізований 18 вересня 2022 року в місті Улан-Уде, республіки Бурятія. Був призваний у військову частину 34214 у 1-й мотострілецький батальйон 1-ї роти. Прибув до України 22 вересня 2022 року. Прошу вибачення в українського народу", - сказав мобілізований.

Бурят закликав росіян не йти в Україну, бо вони ризикують бути ліквідованими.

Українські військові взяли в полон мобілізованого бурята / скріншот

Мобілізація в Росії

Російський диктатор Володимир Путін у середу, 21 вересня, оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Після оголошення мобілізації в Росії почалися акції протесту. Крім того, в РФ палять адміністрації та військкомати.

На третю добу після початку мобілізації до 20 тисяч росіян вже були на українському кордоні. Радник ОП Олексій Арестович заявив, що їх кидають у бій без необхідної підготовки.

Тим часом на гарячу лінію "Хочу жити" телефонують ті росіяни, яких ще не мобілізували в РФ. Вони запитують, як їм здатися в полон, якщо вони опиняться на війні в Україні.

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