"Будуть знищувати міста": полковник назвав ракети, які Іран може передати РФ

Іран може передати ракети з дальністю ураження до 2 тисяч кілометрів. Бойова частина таких ракет важить до тонни.

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Іран може передати Росії ракети для ударів по Україні / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Іран може передати Росії свої ракети малої і великої дальності, які окупанти будуть використовувати для ударів по Україні. Ці ракети будуть вбивати невинних людей. Про це заявив військовий аналітик і полковник Петро Черник, повідомляє ТСН.ua.

Іран може дати Росії ракети в обмін на отримання від РФ ядерних технологій. Черник повідомляє, що Іран має на озброєнні три класи ракет:

Fateh-110 з дальністю ураження до 300 кілометрів; бойова частина 650 кг.

Zolfaghar з дальністю ураження до 700 кілометрів; бойова частина до півтонни.

Shahab-3 з дальністю ураження від 1,5 до 2 тисяч кілометрів; бойова частина до тонни.

На думку експерта, здійснення цієї Угоди залежить від Сі Цзіньпіна. Він також сумнівається, що поставки ракет будуть у великій кількості.

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Однак ці ракети все ж нестимуть серйозну загрозу українському населенню.

"Буде боляче, будуть вбивати невинних людей, будуть знищувати наші міста і села, але ми повинні вистояти, іншого варіанту у нас немає", — сказав експерт.

Співучасть Ірану у війні проти України

Раніше британський телеканал Sky News з посиланням на ймовірний контракт між Іраном і Росією повідомив, що Іран продав країні-агресорці РФ різні типи боєприпасів для повномасштабної війни проти України на більш ніж мільйон доларів США.

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що Іран має отримати покарання за постачання РФ боєприпасів для вбивства мирних українців. Представник ОП запропонував вдарити по заводах дронів в Ірані.

Президент Володимир Зеленський закликав іранців зупинити сповзання на "темну сторону історії", забезпечуючи Москву безпілотниками. У відповідь в Ірані закотили істерику через жорстке звернення Зеленського. Заяви українського гаранта там назвали "брехливими".

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