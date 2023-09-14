УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Будуть знищувати міста": полковник назвав ракети, які Іран може передати РФ

Ангеліна Підвисоцька
14 вересня 2023, 00:57 оновлено 14 вересня, 00:58
19
Іран може передати ракети з дальністю ураження до 2 тисяч кілометрів. Бойова частина таких ракет важить до тонни.
ракети Shahab-3
Іран може передати Росії ракети для ударів по Україні / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Іран може передати Росії свої ракети малої і великої дальності, які окупанти будуть використовувати для ударів по Україні. Ці ракети будуть вбивати невинних людей. Про це заявив військовий аналітик і полковник Петро Черник, повідомляє ТСН.ua.

Іран може дати Росії ракети в обмін на отримання від РФ ядерних технологій. Черник повідомляє, що Іран має на озброєнні три класи ракет:

  • Fateh-110 з дальністю ураження до 300 кілометрів; бойова частина 650 кг.
  • Zolfaghar з дальністю ураження до 700 кілометрів; бойова частина до півтонни.
  • Shahab-3 з дальністю ураження від 1,5 до 2 тисяч кілометрів; бойова частина до тонни.

На думку експерта, здійснення цієї Угоди залежить від Сі Цзіньпіна. Він також сумнівається, що поставки ракет будуть у великій кількості.

відео дня

Однак ці ракети все ж нестимуть серйозну загрозу українському населенню.

"Буде боляче, будуть вбивати невинних людей, будуть знищувати наші міста і села, але ми повинні вистояти, іншого варіанту у нас немає", — сказав експерт.

Співучасть Ірану у війні проти України

Раніше британський телеканал Sky News з посиланням на ймовірний контракт між Іраном і Росією повідомив, що Іран продав країні-агресорці РФ різні типи боєприпасів для повномасштабної війни проти України на більш ніж мільйон доларів США.

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що Іран має отримати покарання за постачання РФ боєприпасів для вбивства мирних українців. Представник ОП запропонував вдарити по заводах дронів в Ірані.

Президент Володимир Зеленський закликав іранців зупинити сповзання на "темну сторону історії", забезпечуючи Москву безпілотниками. У відповідь в Ірані закотили істерику через жорстке звернення Зеленського. Заяви українського гаранта там назвали "брехливими".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Іран вторгнення Росії ракетний удар
Реклама

Головне за день

"Будуть знищувати міста": полковник назвав ракети, які Іран може передати РФ

"Будуть знищувати міста": полковник назвав ракети, які Іран може передати РФ

00:57 Світ
"Мета буде досягнута не скоро": у Чехії зробили прогноз про закінчення війни

"Мета буде досягнута не скоро": у Чехії зробили прогноз про закінчення війни

22:58 Україна
КНДР вже півтора місяця постачає Росії снаряди до "Градів" і танків - Буданов

КНДР вже півтора місяця постачає Росії снаряди до "Градів" і танків - Буданов

22:43 Україна
Всі головні новини

Останні новини

00:57

"Будуть знищувати міста": полковник назвав ракети, які Іран може передати РФ

13 вересня, середа
23:52

Згниє ніс: популярна в РФ ведуча і світська діва "догралася" з пластикою на обличчі

23:23

У чверті - зв'язки з РФ: оргкомітет "Міс України" дискваліфікував учасниць

22:59

Вибори під час війни: соціолог пояснив, як українці ставляться до такої ідеї

22:59

Осадча розповіла, де і чим займатиметься її старший син Ілля

Зустріч двох диктаторів: про що говорили Кім Чен Ин та Путін і як це вплине на війнуЗустріч двох диктаторів: про що говорили Кім Чен Ин та Путін і як це вплине на війну
22:58

"Мета буде досягнута не скоро": у Чехії зробили прогноз про закінчення війни

22:43

КНДР вже півтора місяця постачає Росії снаряди до "Градів" і танків - Буданов

22:34

Друг хворої на рак в останній стадії Шеннен Доерті розповів про її стан

22:28

"Поставив і знімай. Всі пускають слину": Денисенко висловилася, чи конкурує з Мішиною

Реклама
22:23

Штормитиме тиждень: Україну накриває майже 8-бальна магнітна буря

21:43

Сапери привели до успіху ЗСУ під селом Роботине: лежачи розчищали дорогу і самі штурмували - The Times

20:48

Кейт Мосс стала виглядати, як бездомна наркоманка

20:45

Насувається жорсткий шторм: в Україну вриваються грозові дощі

20:45

Хто з українців може отримати грошову допомогу до 3,1 тис. грн: до якого числа потрібно встигнути

20:00

Рубка провалилася, вогонь розплавив Мінськ: нові деталі знищення ВДК РФ

19:44

"Він недостатньо безтурботний": Шон Пенн люто розповів, як Зеленського не пустили виступити на "Оскарі"

19:24

Такого ще не було: ЗСУ вперше вдарили по підводному човну РФ - подробиці від Sky News

19:21

У покійного чоловіка Тіни Кароль є позашлюбний син - ЗМІВідео

19:19

ЗСУ просуваються до Донецького аеропорту: Гетьман відповів, чим допоможе звільнення ОпитногоВідео

19:12

Що хоче Путін отримати від Північної КореїПогляд

Реклама
19:10

Ознаки отруєння грибами: такі прості і зрозумілі знання врятують здоров'я

19:06

Щастя за гроші не купиш: психолог Карпачов "розніс" всім відому фразу

18:54

Катер "Тунець" пішов на дно: у Чорному морі ЗСУ знищили ще одне судно РФ

18:15

Очільник Нацагентства з акредитації Костюк вирішив "покарати" бізнес за кримінальну справу проти нього - ЗМІ

18:11

Юрій Горбунов скаржиться на "складний характер" Каті Осадчої

17:57

20 БМП Marder, танки і снаряди: Німеччина відправила партію військової допомоги

17:50

2 найсильніші молитви за здоров'я: до кого звертатися з проханням про зцілення

17:46

"Демілітаризація ЧФ": в ОП назвали мету ударів по кораблях РФ у Севастополі

17:44

Чому макдональдс такий смачний: Холоденко розповіла психологічний секрет

17:25

Полетіла головою вперед: з Анною Трінчер трапився конфуз на концерті

17:00

Серйозна небезпека для чотирилапого: яку воду краще наливати коту

16:59

"РФ застосовує свою тактику": на Куп'янському напрямку припинились бої

16:54

ППО РФ "викололи очі": чим і як вдарили по кораблях окупантів у Севастополі

16:44

У Раді зареєстровано законопроект, яким вилучають "військовий" ПДФО у громад: АМУ вимагає зустрічі з президентом актуально

16:33

РФ змінила тактику ударів дронами: у ЗСУ назвали пріоритетні цілі окупантів

16:27

Лікар нарешті розв'язав суперечку про те, чи приймати душ вранці або ввечері

16:19

Росія в обхід санкцій виробляє вдвічі більше ракет, ніж до 2022 року - NYT

16:12

Чи вплине зброя КНДР у руках окупантів на хід війни: у ГУР відповілиВідео

16:09

Ігар Тишкевич. Наслідки ракетної атаки на СевастопольВідеоблоги

16:08

4 заборони вбережуть від неприємностей 15 вересня: прикмети дня

Реклама
16:05

З вогнем у серці - разом до перемоги: українській бренд коньяку "Довбуш Карпатський" підтримує воїнів ЗСУ реклама

16:04

"Путін просто збожеволів": Вайкуле пояснила, чому диктатор зважився напасти на Україну

15:50

Удари РФ по портах України: у Румунії знайшли нові уламки збитого дрона

15:48

Кличко та відомі активісти створили комісію по відбору голови антикорупційного департаменту КМДА

15:17

Україну заливатиме дощами: синоптик назвала дати похолодання

15:13

Зустріч Кім Чен Ина і Путіна "допоможе" Україні отримати ATACMS - республіканецьВідео

15:12

Чому шкідливо запивати їжу: як невинна звичка шкодить здоров'ю

15:12

Дівчина постійно наносить йод на голову: що відбувається з її волоссям

15:08

"Перший у списку": Буданов вступає в аспірантуру "Острозької академії"

15:08

Діти диктатора Кім Чен Ина: як вони виглядають і що про них відомоВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти