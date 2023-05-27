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"Брехливі заяви": в Ірані закотили істерику через жорстке звернення Зеленського

Олексій Тесля
27 травня 2023, 21:46 оновлено 27 травня, 21:51
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Володимир Зеленський закликав іранців зупинити сповзання на "темну сторону історії".
Зеленський, Іран
В Ірані істерика після заяви Володимира Зеленського / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, defence-ua com, president.gov.ua

В Ірані відповіли грубими істеричними вигуками на справедливе зауваження президента Володимира Зеленського з критикою поставок дронів-камікадзе Шахед країні-агресору РФ.

Офіційний Тегеран волає про те, що Україна нібито очікує отримати більше західної зброї, повідомляє Reuters.

"Повторення президентом України брехливих заяв проти Ісламської республіки Іран відповідає антиіранській пропаганді та медіа-війні, спрямованій на залучення якомога більшої кількості зброї та фінансової допомоги від західних країн", — заявив представник МЗС Ірану Насер Канаані.

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При цьому він без докорів сумління збрехав про те, що Україна нібито відмовляється дозволити незалежне розслідування фактів надання РФ іранських безпілотників.

Відзначимо, що раніше Зеленський закликав іранців зупинити сповзання на "темну сторону історії", забезпечуючи Москву безпілотниками.

"Просте запитання: А навіщо вам бути співучасниками російського терору? Чому ви на боці держави-зла? Світ же бачить, що відбувається, і ви все в Ірані бачите. Підтримку зла неможливо заперечувати", - сказав глава держави.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що проти іранського режиму, який постачає зброю РФ, яка вбиває мирних українців, необхідно діяти більш жорстко.

Представник ОП впевнений в тому, що Україна доведе до кінця відносини з Іраном і в майбутньому буде більш правильно будувати відносини з подібними країнами.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Іран Хоссейн Амір-Абдоллахіян визнав поставки дронів Росії. За його словами, це було ще до початку повномасштабної російсько-української війни і в невеликих кількостях

"Про безпілотники - це правда. Ми надали Росії невелику кількість безпілотників за кілька місяців до війни в Україні", — передає словами чиновника IRNA.

За його словами, Іран попросив у міністра закордонних справ Дмитра Кулеби докази того, що Росія використовує іранські дрони проти України.

Читайте більше:

Володимир Зеленський новини Ірану війна Росії та України
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