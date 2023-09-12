Потужні вибухи просто під час застілля: в Енергодарі "відкобзонили" офіцерів РФ

Українські спецпризначенці разом з партизанами успішно запустили 3 безпілотника, вони потрапили прямо в ціль.

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В Енергодарі прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

В окупованому Енергодарі Запорізької області пролунали потужні вибухи. Українські спецпризначенці та партизани підірвали "відділ паспортизації" окупантів, пункт зв'язку та котеджі, в яких була купа російських офіцерів. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України. Відео з влучаннями вже розлетілось в Мережі.

Саме у цей день окупанти відзначали "День підрозділів з питань міграції системи МВС РФ". Вибухи пролунали прямо піл час святкування.

"Подарунок" було доставлено прямо під час святкового застілля, яке було організовано в приміщенні обладнаному під "відділ паспортизації" за адресою вул. Будівників, 22. Внаслідок ураження в приміщенні виникла пожежа, до будівлі прибули кілька екіпажів швидкої допомоги", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Також український безпілотник безперешкодно влучив у радіокомунаційний пункт зв'язку росіян на одному з поверхів 14-поверхової будівлі.

В Енергодарі також підірвали російських офіцерів, які незаконно захопили 2 котеджі на околиці міста. Мирне населення не постраждало, а ось кількість поранених та ліквідованих серед окупантів уточнюються.

Вибухи в Росії

У ніч на 30 серпня у низці міст РФ пролунали вибухи. Під удар потрапив військовий аеродром у Пскові. У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили знищення чотирьох російських військово-транспортних літаків Іл-76 під час нічної атаки безпілотників на Псков.

1 вересня у РФ поскаржилися на атаку дронів в Московській та Курській областях. Мер Москви заявив, що поруч з Люберцями був збитий дрон. Губернатор Курської області заявив про атаку БПЛА. За його словами, вранці дрон атакував Курчатов.

Також 7 вересня у Ростові-на-Дону та під Москвою пролунали вибухи. Вибух з подальшою пожежею прогримів в районі штабу Південного військового округу. Крім того, "бавовна" була і в 50 кілометрах від центру Москви.

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