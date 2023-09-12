Ухилянти понервують: в Україні перевірять всі рішення про непридатність до служби

Відповідне рішення ухвалив президент України Володимир Зеленський.

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В Україні перевірять всі рішення про непридатність до військової служби / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

В Україні перевірять всі рішення військово-лікарських комісій про інвалідність та непридатність до служби, які видали з початку повномасштабного вторгнення. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Контролювати виконання рішення буде секретар РНБО Олексій Данілов. Протягом тижня будуть створені групи, які перевірятимуть рішення ВЛК. Перевірка рішень триватиме 3 місяця.

Якщо будуть виявлені факти необґрунтованого ухвалення таких рішень, то буде ініційовано їхній перегляд та повідомлятися правоохоронцям.

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Крім того, планується опрацювати питання щодо особливостей перетину держкордону, які були визнані непридатними чи обмежено придатними до військової служби. Його планують опрацювати у двотижневий строк.

У цей же термін буде розроблений план із забезпечення належної та якісної військово-лікарської експертизи в ЗСУ. Міноборони зобов'язується створити окремий структурний підрозділ для підвищення ефективності виконання завдань і функцій у сфері охорони здоров'я.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що Кабмін розширив повноваження військкоматів. Кабмін дозволив територіальним центрам комплектування здійснювати призов на військову службу під час мобілізації.

Стало відомо, які хвороби звільняють від призову у воєнний час. Варто звернути увагу на те, що в Україні звільняються від мобілізації та військової служби особи, у яких є медичне підтвердження серйозних патологічних захворювань.

Кого не можуть призвати на службу під час мобілізації та як оформляють бронь. Призвати можуть, в тому числі, і обмежено придатних – однак, як стверджують в ЗСУ, вони будуть проходити службу не на фронті, а в частинах забезпечення.

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