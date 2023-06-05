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Іран продав Росії на 1 млн доларів зброї для війни проти України - Sky News

Дмитро Відоменко
5 червня 2023, 11:26 оновлено 5 червня, 11:50
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Телеканал Sky News проаналізував ймовірний контракт на постачання і передачу Іраном країні-агресору Росії боєприпасів для війни проти України.
Іран, Росія, дрони
Джерела журналістів кажуть, що контракт на постачання боєприпасів автентичний / Колаж Главред, фото Defence-ua com, Pixabay, УНІАН

Офіційний Тегеран продав країні-агресору РФ різні типи боєприпасів для повномасштабної війни проти України на більш ніж мільйон доларів США. Про це повідомляє британський телеканал Sky News з посиланням на ймовірний контракт між Іраном і Росією.

Документ від 14 вересня 2022 року журналісти отримали від джерела та провели детальний аналіз з експертами, які назвали його "правдоподібним".

"Це контракт між іранцями і росіянами по боєприпасах. Ми вважаємо, що він на 100% автентичний", – сказало джерело Sky News в органах безпеки.

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Зокрема, в додатку до контракту йдеться, що Тегеран передавав Москві 125-міліметрові стволи для танків Т-72, стволи для 122-міліметрових гаубиці Д-30, танкові, артилерійські боєприпаси. Загалом це коштувало близько 740 тисяч доларів США. Також перераховані частини спорядження, які планують відправити, зокрема по дюжині штук оболонки і латунної гільзи для 122-міліметрових і 152-міліметрових боєприпасів.

Sky News показав документи прем'єр-міністру України Денису Шмигалю, а також міністру закордонних справ Великобританії Джеймсу Клеверлі. Київ і Лондон заявили, що планують розслідувати справжність матеріалів і "вживатимуть заходів", якщо правдивість контракту підтвердиться.

"Ми підозрювали, що щось подібне відбувається. Як тільки ми перевіримо це належним чином, ми зможемо діяти відповідно до цього", — сказав у коментарі телеканалу Sky News посол України в Британії Вадим Пристайко.

Посольство країни-агресора Росії та посольство Ірану у Великій Британії ситуацію ніяк не коментують.

Протистояння України та Ірану

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що проти іранського режиму, який постачає зброю РФ, яка вбиває мирних українців, необхідно діяти більш жорстко.

Представник ОП впевнений в тому, що Україна доведе до кінця відносини з Іраном і в майбутньому буде більш правильно будувати відносини з подібними країнами.

До того міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахіян визнав поставки дронів Росії. За його словами, це було ще до початку повномасштабної російсько-української війни і в невеликих кількостях

"Про безпілотники - це правда. Ми надали Росії невелику кількість безпілотників за кілька місяців до війни в Україні", — передає словами чиновника IRNA.

За його словами, Іран попросив у міністра закордонних справ Дмитра Кулеби докази того, що Росія використовує іранські дрони проти України.

Читайте більше:

Іран МЗС Великобританії війна Росії та України
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