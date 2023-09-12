Лінію окупантів можуть прорвати: ЗСУ - про те, як росіяни намагаються зашкодити

Російські окупанти перегруповують війська та перекидає на фронт свої резерви.

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Росіяни намагаються завадити контрнаступу ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 22 окрема механізована бригада

Українські військові проводять успішний контрнаступ і можуть прорвати лінію оборони російських окупантів. Ворог відчуває потужність ЗСУ, тому стягує свої резерви, щоб завадити українським захисникам. Про це повідомляють Сили оборони України.

"За наявною інформацією, аби уникнути прориву лінії свого захисту, ворог перегруповує війська між операційними напрямками та перекидає на фронт резерви із глибини території Росії", - йдеться у повідомленні.

Щоб завдати більшої шкоди, росіяни збільшили кількість ударів авіаційними бомбами, "Шахедами" та баражуючими боєприпасами "Ланцет".

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Водночас відомо про те, що окупанти намагаються прорвати лінію оборони ЗСУ в районі Авдіївки та Мар'їнки. Саме туди вони підтягують свої резерви. Про це в ефірі телемарафону заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

"Окупанти безуспішно намагаються прорвати оборону українських захисників у районі Авдіївки та Мар’їнки та південніше Новомихайлівки на Донеччині. Вони підтягують резерви, намагаються доукомплектувати свої підрозділи та продовжують марно штурмувати позиції наших військ на правому фланзі Таврійського напрямку", - сказав полковник.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що Військовий кабінет обговорив напрямки наступу ЗСУ. В ході роботи учасники обговорили плани щодо контрнаступу. Зеленський додав, що мова йде про зведення укріплень, посилення українських захисників на відповідних ділянках.

ЗСУ за тиждень звільнили 2 кв. кілометри на Бахмутському напрямку. Заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що за минулий тиждень українські війська на Таврійському напрямку здобули загалом 4,8 квадратних кілометра.

ЗСУ прорвали оборону окупантів і закріпилися в Опитному. Успішні дії ЗСУ стали можливі в момент, коли російські окупанти перейшли в атаку на півночі. Успіхи ЗСУ в районі Опитного підтверджує також ресурс Deep State.

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