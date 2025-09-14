США зняли санкції з Белавіа: експерт пояснив, чи може це допомогти РФ

Експерт пояснив, чи пов'язані політичні кроки Вашингтона і Мінська з Росією.

https://glavred.net/world/ssha-snyali-sankcii-s-belavia-ekspert-obyasnil-mozhet-li-eto-pomoch-rf-10697786.html Посилання скопійоване

Чи має приховану мету зняття санкцій з "Белавіа" / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Що сказав Усов:

США не логічно використовувати Білорусь для допомоги Росії у санкційному питанні

Штати жорстко реагують на допомогу Росії обходити санкції

США прийняли рішення зняти санкції з білоруської компанії "Белавіа". Дехто побоюється, що таким чином Штати можуть допомогти країні-агресорці Росії обходити санкції.

Однак це не виглядає логічним. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру політичного аналізу та прогнозу доктор політичних наук Павло Усов.

відео дня

Логіки в "нечесній грі" США немає

Якщо б Вашингтон справді використовував такий хід для обходу санкцій проти Росії, то виникає питання, чи не простіше США просто скасувати санкції проти російських підприємств безпосередньо.

"Якщо інформація про те, що через "Белавіа" надходять якісь деталі Boeing для обслуговування російських літаків, вийде назовні, доведеться реагувати і знову вводити санкції проти "Белавіа". Де логіка?", - зазначив Усов.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка: Главред

США проводять жорстку політику щодо країн, які допомагають РФ обходити санкції

Експерт також зауважив, що обхід санкцій у такий спосіб був би не розумним, адже Трамп мало не розстеляється перед Путіним і ледве не готовий продати частину України, щоб укласти якийсь мир.

Водночас політика США щодо Казахстану чи Грузії доволі жорстка, адже через ці країни Росія намагалася і продовжує намагатися обходити санкції, включаючи фінансову та банківську сферу.

Дивіться відео про "потепління" між США і Білоруссю:

Санкції США проти Росії та її партнерів- останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що міністр фінансів США Скотт Бессент дав зрозуміти, що Вашингтон відкритий для співпраці з європейськими країнами з метою введення додаткових санкцій щодо країн, які купують російську нафту.

Раніше також повідомлялося, що Конгрес США готовий у разі необхідності ухвалити закон про додаткові санкції проти РФ після російської атаки дронами по території Польщі.

Напередодні також стало відомо, що президент США Дональд Трамп заявив у відповідь на питання журналістів про готовність перейти до другої хвилі санкцій проти Росії через війну в Україні.

Інші новини:

Про персону: Павло Усов Павло Усов - білоруський політолог, родом із Могильова. Випускник історичного факультету Могильовського держуніверситету, пізніше навчався в аспірантурі БДУ і продовжив наукову кар'єру в Польщі, де захистив докторську дисертацію. Директор Центру політичного аналізу та прогнозу (Польща). У публічних виступах він регулярно критикує режим Олександра Лукашенка, аналізує відносини Мінська і Москви, а також дає прогнози щодо політичної ситуації в регіоні. Часто виступає в українських та європейських медіа як коментатор з питань білоруської внутрішньої політики, міжнародних відносин, ролі Лукашенка, а також взаємодії Білорусі з Росією, ЄС, США та Китаєм. Його спеціалізація - авторитарні режими, політичні трансформації, гібридні війни, інтеграційні процеси Росії та Білорусі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред