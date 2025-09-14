Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

США зняли санкції з Белавіа: експерт пояснив, чи може це допомогти РФ

Анна Косик
14 вересня 2025, 05:34
2561
Експерт пояснив, чи пов'язані політичні кроки Вашингтона і Мінська з Росією.
Трамп, Путин, санкции
Чи має приховану мету зняття санкцій з "Белавіа" / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Що сказав Усов:

  • США не логічно використовувати Білорусь для допомоги Росії у санкційному питанні
  • Штати жорстко реагують на допомогу Росії обходити санкції

США прийняли рішення зняти санкції з білоруської компанії "Белавіа". Дехто побоюється, що таким чином Штати можуть допомогти країні-агресорці Росії обходити санкції.

Однак це не виглядає логічним. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру політичного аналізу та прогнозу доктор політичних наук Павло Усов.

відео дня

Логіки в "нечесній грі" США немає

Якщо б Вашингтон справді використовував такий хід для обходу санкцій проти Росії, то виникає питання, чи не простіше США просто скасувати санкції проти російських підприємств безпосередньо.

"Якщо інформація про те, що через "Белавіа" надходять якісь деталі Boeing для обслуговування російських літаків, вийде назовні, доведеться реагувати і знову вводити санкції проти "Белавіа". Де логіка?", - зазначив Усов.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка: Главред

США проводять жорстку політику щодо країн, які допомагають РФ обходити санкції

Експерт також зауважив, що обхід санкцій у такий спосіб був би не розумним, адже Трамп мало не розстеляється перед Путіним і ледве не готовий продати частину України, щоб укласти якийсь мир.

Водночас політика США щодо Казахстану чи Грузії доволі жорстка, адже через ці країни Росія намагалася і продовжує намагатися обходити санкції, включаючи фінансову та банківську сферу.

Дивіться відео про "потепління" між США і Білоруссю:

Санкції США проти Росії та її партнерів- останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що міністр фінансів США Скотт Бессент дав зрозуміти, що Вашингтон відкритий для співпраці з європейськими країнами з метою введення додаткових санкцій щодо країн, які купують російську нафту.

Раніше також повідомлялося, що Конгрес США готовий у разі необхідності ухвалити закон про додаткові санкції проти РФ після російської атаки дронами по території Польщі.

Напередодні також стало відомо, що президент США Дональд Трамп заявив у відповідь на питання журналістів про готовність перейти до другої хвилі санкцій проти Росії через війну в Україні.

Інші новини:

Про персону: Павло Усов

Павло Усов - білоруський політолог, родом із Могильова. Випускник історичного факультету Могильовського держуніверситету, пізніше навчався в аспірантурі БДУ і продовжив наукову кар'єру в Польщі, де захистив докторську дисертацію.

Директор Центру політичного аналізу та прогнозу (Польща). У публічних виступах він регулярно критикує режим Олександра Лукашенка, аналізує відносини Мінська і Москви, а також дає прогнози щодо політичної ситуації в регіоні.

Часто виступає в українських та європейських медіа як коментатор з питань білоруської внутрішньої політики, міжнародних відносин, ролі Лукашенка, а також взаємодії Білорусі з Росією, ЄС, США та Китаєм.

Його спеціалізація - авторитарні режими, політичні трансформації, гібридні війни, інтеграційні процеси Росії та Білорусі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Белавиа санкції США Павло Усов
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Не через атаку РФ: на Київщині пролунали вибухи, є пошкодження - деталі

Не через атаку РФ: на Київщині пролунали вибухи, є пошкодження - деталі

07:37Україна
"Ми надзвичайно близькі": Келлог зробив гучну заяву щодо завершення війни

"Ми надзвичайно близькі": Келлог зробив гучну заяву щодо завершення війни

23:32Війна
Кіт-кот-ППО: Келлог відповів на жарт українців про те, що він - небесний щит

Кіт-кот-ППО: Келлог відповів на жарт українців про те, що він - небесний щит

21:36Україна
Реклама

Популярне

Більше
Місто у 25 разів більше за Київ: де в Україні була ще одна столиця

Місто у 25 разів більше за Київ: де в Україні була ще одна столиця

Не польський і не австрійський: хто насправді побудував Львів

Не польський і не австрійський: хто насправді побудував Львів

Сердечникам і гіпертонікам варто бути обережними: Землю накриває магнітна буря

Сердечникам і гіпертонікам варто бути обережними: Землю накриває магнітна буря

"Ми надзвичайно близькі": Келлог зробив гучну заяву щодо завершення війни

"Ми надзвичайно близькі": Келлог зробив гучну заяву щодо завершення війни

Хвороба змусила Кіркорова вжити заходів щодо дітей - що сталося

Хвороба змусила Кіркорова вжити заходів щодо дітей - що сталося

Останні новини

07:37

Не через атаку РФ: на Київщині пролунали вибухи, є пошкодження - деталі

07:10

Чим відрізняються два лижники: треба знайти відповідь за 21 секунду

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з чоловіком за кермом за 47 секунд

05:34

США зняли санкції з Белавіа: експерт пояснив, чи може це допомогти РФ

04:30

Учені знайшли на Землі новий острів: у NASA дізналися, де і як він з'явився

Подорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця рокуПодорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця року
03:41

Голодний чи щедрий рік: про що свідчать прикмети про листопад, перший сніг і зорепад

02:44

Гороскоп на завтра 15 вересня: Ракам - надзвичана подія, Козорогам - проблема

02:00

Самотності прийшов кінець: яким ТОП-5 знакам вересень принесе кохання

13 вересня, субота
23:33

У Києві вручили кінопремію "Золота дзиґа": звинуваченого в об'юзі Темляка нагородили

Реклама
23:32

"Ми надзвичайно близькі": Келлог зробив гучну заяву щодо завершення війни

23:18

"Досвід багаторічної близькості": російський співак поскаржився на свою матір

22:47

"З'їдять" усі гроші - автомеханік назвав найгірші вживані автомобілі

21:36

Кіт-кот-ППО: Келлог відповів на жарт українців про те, що він - небесний щит

21:33

Російський дрон 50 хвилин літав у Румунії - Зеленський заявив про розширення війни

20:55

З'явився на карті ще у XVIII столітті - де в Україні збудували "Пентагон"Відео

20:35

"Ситуація нагадує 1938-й": Каллас упевнена, що під загрозою безпека всієї Європи

20:19

Не польський і не австрійський: хто насправді побудував Львів

20:13

"Нехай спокійно живе": Сєдокова зганьбилася відповіддю про самогубство колишнього чоловіка

19:55

Росія готує удар по Верховній Раді - нардеп розкрив план ПутінаВідео

19:51

У Польщі зрізали хрест з української церкви: у посольстві України відреагували

Реклама
19:22

Як поєднувати прикраси: секрети стильних аксесуарів на кожен день

19:10

Зупинити Путіна можна лише одним рішеннямПогляд

18:55

В України був свій король – відкриття, яке зламає шкільні стереотипиВідео

18:53

Комунальні платежі "схуднуть" на 75%: на кого з українців чекає солідна знижка

18:50

На Закарпатті масові заходи потрібно погоджувати з ТЦК: деталі

18:37

"За три місяці окупують схід": Зеленський зробив важливу заяву про фронт

18:27

Колишня дружина Віктора Павліка вийшла заміж

18:01

Задовго до Відьмака: хто були справжні мисливці на демонів в Україні

17:52

Деталі штурму Філії: ЗСУ закидали росіян гранатами й взяли полоненихВідео

17:46

Windows 10 "згасне" рівно через місяць: що робити користувачам

17:39

"Якій брехні нам вірити?": Сікорський висміяв виправдання РФ про дрони в Польщі

17:13

Віктор Розовий зробив шокуючу заяву після інтерв'ю ексдружини - всі деталі

16:55

Великий район Донбасу під загрозою оточення: названо небезпечний напрямок

16:49

Що буде, якщо відмовлятися грати з котом: ветеринари вказали небезпечний нюанс

16:40

Популярний в Україні овоч стає дефіцитом - ціни росуть з шаленим темпом

16:15

Навчання в Білорусі: Путін і Лукашенко готують три стратегії війни із Заходом - Bild

15:58

Кармічний союз: які знаки зодіаку знаходять одне одного знову і знову

15:56

"Підказав його батько": де і на яку професію син Осадчої навчається в США

15:51

Потужний удар по РФ і важлива умова НАТО: Трамп зробив гучну заяву

15:41

Як діє гарячка: коли збивати температуру, а коли дозволити організму боротися

Реклама
15:19

Чому 14 вересня не можна голосно веселитися: яке церковне свято

15:19

Місто у 25 разів більше за Київ: де в Україні була ще одна столицяВідео

14:56

Психологи розповіли, як знайти другу "половинку": ТОП-4 прості кроки

14:53

Жир просто тане на очах: копійчана заміна оцту творить справжні дива

14:46

Невідома Житомирщина: що приховують старі вулиці міста і вікові ліси Полісся

14:35

Де відмінності між двома футболістами: тільки найуважніші знайдуть три деталі

14:27

"Зимове пальто" для троянд: як підготувати рослини до холодівВідео

14:24

Модні кольори в одязі на осінь 2025: як зробити образ яскравим у похмуру поруВідео

13:55

Розкрито всю правду про "Мівіну": що додають у вермішель і навіщоВідео

13:53

Росіян в Куп'янську немає: Генштаб повідомив про контрдиверсійну операцію

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти