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Лукашенко випустив з тюрми свого ворога після зустрічі з посланцем Трампа

Олексій Тесля
21 червня 2025, 19:11
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Світлана Тихановська висловила подяку президенту США Дональду Трампу, спецпредставнику з питань України Кіту Келлогу.
Тихановський
Звільнено білоруського політв'язня Сергія Тихановського / Колаж: Главред, фото: скріншот

Головне:

  • Сергія Тихановського звільнили з в'язниці
  • Диктатор Лукашенко звільнив 14 політв'язнів

Білоруського опозиціонера Сергія Тихановського звільнили з в'язниці, повідомила його дружина Світлана Тихановська.

"Мій чоловік Сергій на волі! Важко описати радість у моєму серці", - написала вона в соціальній мережі Х.

відео дня

Тихановська висловила подяку президенту США Дональду Трампу, спецпредставнику США з питань України Кіту Келлогу, Державному департаменту США, помічнику держсекретаря Крістоферу У. Сміту та європейським союзникам.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
/ Главред

"Ми не закінчили. 1150 політичних в'язнів залишаються за ґратами. Усі мають бути звільнені", додала вона.

Дивіться відео - Сергія Тихановського звільнено:

Скріншот
/ Скриншот

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко звільнив 14 політв'язнів за підсумками візиту до Мінська спецпредставника США з питань України Кіта Келлога, повідомив його заступник Джон Коул.

"Сильне керівництво президента Трампа призвело до звільнення 14 ув'язнених сьогодні. Дякую уряду Литви за співпрацю і допомогу - вони залишаються справжнім другом і союзником", - написав він у соцмережі Х.

За даними ЗМІ, наразі відомо про звільнення Сергія Тихановського, екс-доцентки БДУ Наталії Дуліної, анархіста Акіхіро Гаєвскі-Ханада, журналіста Ігоря Карнея, громадянки Швеції Галини Краснянської та засудженого у справі "Союзу білоруського національного щита" Кирила Балахонова.

Зазначимо, що в суботу відбулася зустріч Келлога з Лукашенком у Мінську.

Дивіться відео - зустріч Келлога з Лукашенком:

Скріншот
/ Скріншот

За даними білоруського видання "Наша Нива", разом із Тихановським на свободу вийшла доцентка Мінського державного лінгвістичного університету Наталія Дуліна.

Тихановський провів у неволі понад п'ять років. За даними видання, його звільнення стало можливим після візиту представника США до Мінська.

Раніше повідомлялося про те, що Келлог планував візит до Лукашенка. Келлог став найвищою посадовою особою США, яка відвідає авторитарну державу за останні роки.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк говорив про те, що Вашингтон розглядає візит Кіта Келлога в Білорусь як спробу створити додатковий канал впливу на президента РФ Володимира Путіна.

Як повідомляв раніше Главред, Тихановська закликала опозицію готуватися на випадок смерті диктатора РБ. Вона зазначила, що необхідно "повернути Білорусь на шлях демократії і не допустити втручання Росії".

Більше новин:

Хто такий Сергій Тихановський

Білоруський блогер, автор і ведучий YouTube- і Telegram-каналів, опозиційний політик, підприємець. Лауреат премії імені Сахарова. Чоловік Світлани Тихановської, кандидатки на виборах президента Білорусі 2020 року. Широку популярність здобув завдяки висуненню в кандидати на пост президента Білорусі. ЦВК відмовила Тихановському в реєстрації. Після того, як Тихановського відпустили із СІЗО, він очолив ініціативну групу своєї дружини на виборах. Пізніше силовики затримали Тихановського, згодом він був засуджений до 18 років в'язниці за сфабрикованими звинуваченнями. Правозахисники визнали його в'язнем совісті, пише Вікіпедія.

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Олександр Лукашенко Сергій Тихановский Кіт Келлог
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