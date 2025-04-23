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"Стікалась зброя з Ірану та КНДР": що залишилось від найближчого до Москви арсеналу

Ангеліна Підвисоцька
23 квітня 2025, 01:46
53
Вогонь охопив майже всю територію арсеналу - близько 45 приміщень.
'Стікалась зброя з Ірану та КНДР': що залишилось від найближчого до Москви арсеналу
У РФ знищено 51-й арсенал / Колаж: Главред, фото: Telegram

Що відомо:

  • На 51-му арсеналі ГРАУ РФ прогриміли вибухи
  • Арсенал може бути знищений на 90%

На території 51-го арсеналу ГРАУ у Володимирській області РФ прогриміли потужні вибухи. Там досі продовжується детонація і пожежі. Вогонь перекинувся вже й на ліс. Щонайменше 90% арсеналу може бути повністю знищений. Про це заявив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

Згідно із супутниковими знімками, вогонь охопив буквально всю територію арсеналу - близько 45 приміщень.

відео дня

"Можуть бути певні погрішності, проте спостерігається щільна пожежа всередині, тому там хіба вціліли декілька приміщень, які розташовані по краях. По-друге, дивлячись відео, бачимо, що пожежа вже перекинулась на ліс, розташований навколо арсеналу. При чому пожежа не локальна за межами, а бачимо чіткий стовп вогню, який рухається далі", - написав він.

"Алекс" не впевнений, що арсенал був наповнений "під зав'язку", адже у ворога також є проблеми з боєкомплектами. Водночас важливо зазначити, що цей арсенал один з найближчих до Москви. Лейтенант стверджує, що саме туди могли перенаправляти допомогу від Ірану та КНДР.

"Якщо він був наповнений хоча б наполовину - уже дуже добре, проте тут грає роль не тільки кількість, а і зміст", - написав лейтенант ЗСУ.

Вибухи на 51-му арсеналі РФ - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред 22 квітня, на військовому арсеналі у Володимирській області РФ прогриміли вибухи. Дрони атакували 51-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Вже відомо, що оголошено евакуацію з 7 навколишніх населених пунктів, зокрема Мирного. Місцеві там залишились без вікон і тепер також чують свист детонуючих ракет.

51-й арсенал ГРАУ є одним із найбільших складів боєприпасів російського Міноборони. Що цікаво, цей об'єкт був серед одержувачів військового вантажу, перевезеного з Білорусі до Росії.

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко розповів, що зберігалось на величезному арсеналі РФ. На ньому зберігається приблизно 105 тисяч тонн озброєння, серед якого були ракети "Іскандер", "Точка-У", "Кинджали"; боєприпаси для комплексів Панцир-С1, С-300, С-400, "Град", "Смерч", "Ураган".

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