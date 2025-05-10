Іран поставить РФ пускові установки для ракет Fath-360: у Reuters назвали ризики

Про наміри Ірану стало відомо від західних посадовців з безпеки.

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Що передасть Іран Росії найближчим часом / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скрін з параду 9 травня

Коротко:

РФ передадуть пускові установки балістичних ракет класу "земля-земля" Fath-360

Ракети Fath-360 мають радіус дії до 120 км, діаметр 300 мм та вагу 850-1100 кг

Іран планує найближчим часом передати Росії пускові установки для балістичних ракет типу "земля-земля" Fath-360. Про можливу передачу цього озброєння стало відомо з матеріалу агентства Reuters, яке оприлюднило інформацію 9 травня.

Ці ракети мають дальність польоту до 120 км, калібр 300 мм та вагу від 850 до 1100 кг. Їхня особливість — висока точність, швидкість і складність перехоплення сучасними системами ППО.

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Відомості надано двома західними представниками сектору безпеки та ще одним чиновником. За їх словами, Іран уже передавав ракети Fath-360 Росії у 2024 році, а тепер планується доправити ще й установки для їхнього запуску.

Передача установок, як зазначається, — питання часу, оскільки в іранських військових колах це вже вирішене. Проте точна дата постачання невідома, і посадовці, які мали доступ до цієї інформації, відмовилися надати конкретні деталі журналістам Reuters.

Станом на зараз немає підтверджених фактів застосування цих іранських ракет Росією на полі бою, як і немає офіційних заяв від урядів щодо передачі цього або іншого балістичного озброєння малої дальності.

РФ володіє ракетами Ірану Fath-360 - що відомо

Главред писав про те, що РФ отримала від Ірану 200 ракет Fath-360. Постачання двох ста одиниць озброєння, які увійшли до першої партії, виглядає як виконання угоди.

Водночас видання Business Insider повідомляло, що РФ готується атакувати іранськими ракетами Fath-360. Такими ракетами окупанти можуть бити біля лінії фронту.

Україна висловлювала впевненість, що Росія використовуватиме іранську "допомогу" для терору цивільних.

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