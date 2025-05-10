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Іран поставить РФ пускові установки для ракет Fath-360: у Reuters назвали ризики

Даяна Швець
10 травня 2025, 10:34
148
Про наміри Ірану стало відомо від західних посадовців з безпеки.
Fath-360, ракеты, Путин
Що передасть Іран Росії найближчим часом / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скрін з параду 9 травня

Коротко:

  • РФ передадуть пускові установки балістичних ракет класу "земля-земля" Fath-360
  • Ракети Fath-360 мають радіус дії до 120 км, діаметр 300 мм та вагу 850-1100 кг

Іран планує найближчим часом передати Росії пускові установки для балістичних ракет типу "земля-земля" Fath-360. Про можливу передачу цього озброєння стало відомо з матеріалу агентства Reuters, яке оприлюднило інформацію 9 травня.

Ці ракети мають дальність польоту до 120 км, калібр 300 мм та вагу від 850 до 1100 кг. Їхня особливість — висока точність, швидкість і складність перехоплення сучасними системами ППО.

відео дня

Відомості надано двома західними представниками сектору безпеки та ще одним чиновником. За їх словами, Іран уже передавав ракети Fath-360 Росії у 2024 році, а тепер планується доправити ще й установки для їхнього запуску.

Передача установок, як зазначається, — питання часу, оскільки в іранських військових колах це вже вирішене. Проте точна дата постачання невідома, і посадовці, які мали доступ до цієї інформації, відмовилися надати конкретні деталі журналістам Reuters.

Станом на зараз немає підтверджених фактів застосування цих іранських ракет Росією на полі бою, як і немає офіційних заяв від урядів щодо передачі цього або іншого балістичного озброєння малої дальності.

РФ володіє ракетами Ірану Fath-360 - що відомо

Главред писав про те, що РФ отримала від Ірану 200 ракет Fath-360. Постачання двох ста одиниць озброєння, які увійшли до першої партії, виглядає як виконання угоди.

Водночас видання Business Insider повідомляло, що РФ готується атакувати іранськими ракетами Fath-360. Такими ракетами окупанти можуть бити біля лінії фронту.

Україна висловлювала впевненість, що Росія використовуватиме іранську "допомогу" для терору цивільних.

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Що потрібно знати про Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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