"Є неминучим сценарієм": в ЦПД розповіли про розпад РФ і назвали терміни

Контрольоване розділення РФ відбудеться за двох важливих умов.

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Росія не може "вижити" з режимом Путіна / ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Що сказав Коваленко:

Розпад Росії може відбутися у наступні 50 років

Національні утворення РФ виграють від розпаду Федерації

Росіяни можуть приєднатися до нової цивілізаційної моделі

Країна-агресор Росія контрольовано розділиться на національні утворення з центральною Москвою у наступні 50 років. Про це в Telegram написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, такий сценарій є неминучий за двох умов - режим кремлівського диктатора Володимира Путіна збережеться і в наступні роки, а також політика агресії в сторону інших держав не зазнає змін.

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"Я прихильник такого сценарію і розумію, що від нього виграли б всі - не тільки самі національні утворення РФ, які змогли б самостійно визначати власну політику та союзників відповідно до етнічних інтересів, не тільки великі гравці та Україна, які б розподілили сфери впливу, але й і сама Московія, яка змогла б нарешті перезавантажити обрану варварську стратегію розвитку, яка існувала сторіччями, та приєднатися до нової цивілізаційної моделі", - пояснив Коваленко.

Керівник ЦПД також наголосив, що розпад є єдиним шансом на життя для Москви та росіян, адже імперська модель вже не працює і призведе до загибелі всього, що так люблять вороги.

Можливість розпаду Росії - що відомо

Раніше Главред писав, що за словами дипломата Богдана Яременка, частина регіонів країни-агресорки Росії схильні до того, щоб рано чи пізно "відколотися" і стати самостійними.

Напередодні Віктор Ягун попереджав, що у країні-агресорці Росії може спалахнути військовий заколот. Він може виникнути тоді, коли російські окупанти усвідомлять, що російський диктатор Володимир Путін використовує їх втемну.

Нагадаємо, публіцист Юрій Богданов стверджував, що найбільш імовірний сценарій для країни-агресорки Росії – це не розпад, а початок конкуренції між елітарними групами, їхньої боротьби за владу, у тому числі силової.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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