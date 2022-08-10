"Буде набагато жорсткіше": в Держдумі вибухнули маячнею щодо "точки неповернення" у війні

Слуцький вибухнув новими погрозами / Фото: flickr.com/oscepa

Війна в Україні нібито пройшла "точку неповернення і швидке завершення конфлікту зараз неможливе", йдеться в сьогоднішній заяві голови комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Леоніда Слуцького, пише російський Інтерфакс.

"Спеціальна військова операція" вже пройшла свою точку неповернення. Вона буде продовжена, поза всяким сумнівом", - заявив чиновник країни-агресора.

Він також нагадав один із основних наративів російської пропаганди про те, що Москва нібито готова до дипломатії, але позиція росіян у переговорах "буде набагато жорсткішою, ніж була".

Війна Росії проти України на Донбасі

В Інституті вивчення війни раніше заявили, що Росія відправляє війська з північної частини Донецької області на Південний фронт. Не виключено, що окупанти тимчасово припиняють наступ на Слов'янськ. Ворожі підрозділи кидають у захоплений Крим для їх підготовки до контрнаступу армії України на позиції окупантів у Херсонській та Запорізькій областях.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу говорив, що окупація російськими військами Донецької та Луганської областей, мовляв, "йде за планом". Як, мовляв, "підтвердження" своїх слів, він навів у приклад захоплення окупантами шість маленьких сіл.

Військовий експерт Сергій Кузан в інтерв'ю Главреду розповів про те, що війська РФ на Донбасі потрапили в глухий кут. Вони не можуть підійти до укріпрайону ЗСУ в Донецькій області.

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