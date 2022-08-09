Стовп режиму Путіна потайки хоче домовитися із Заходом про мир - ексдепутат Держдуми

Як каже Ілля Пономарьов, зараз настрої в кремлівській еліті панують дійсно панічні. І бонзи російської влади нібито рельно налаштовані опозиційно.
Представник найближчого оточення Путіна таємними каналами посилає на захід сигнали про бажання домовлятися про мир. Про це колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив в інтерв'ю журналісту і медіаменеджеру Дмитру Гордону.
За його словами, настрої в Кремлівській еліті панічні. І нібито найбільш опозиційно налаштований до Путіна шар російського населення - уряд Рф.
"Сигнал про бажання домовлятися відправила людина в самому найближчому оточенні Путіна. Я не можу його назвати, тому що це зруйнує всю історію. Але ви б навіть не повірили. Це один із "стовпів режиму"", - сказав Пономарьов.
Санкції проти Росії
Нагадаємо, раніше на сайті американського Мінфіну з'явилося повідомлення про те, що влада США збільшила санкційні обмеження на осіб з оточення Путіна, російських чиновників і спікера російського МЗС Марії Захарової.
Також під додаткові санкції потрапила людина, яку ЗМІ називають "гаманцем" і кумом диктатора Путіна - Сергій Ролдугін.
"Нові санкції торкнуться пов'язаної з Кремлем брокерської компанії з продажу яхт, кількох відомих представників влади РФ і близького соратника Путіна, фінансового керівника Сергія Ролдугіна, який займається офшорними активами президента Путіна", ‒ заявили чиновники Мінфіну.
До того влада Великобританії запустила новий пакет санкцій щодо оточення президента Росії Володимира Путіна. В обмежувальному списку опинилися колишня гімнастка Аліна Кабаєва, яку в ЗМІ називають "дружиною Путіна", а також його колишня дружина Людмила. Крім того, в списку опинилися інші особи - родичі глави РФ.
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