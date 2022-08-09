Стовп режиму Путіна потайки хоче домовитися із Заходом про мир - ексдепутат Держдуми

Пономарьов, Путін / https://ua.depositphotos.com і УНІАН

Представник найближчого оточення Путіна таємними каналами посилає на захід сигнали про бажання домовлятися про мир. Про це колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив в інтерв'ю журналісту і медіаменеджеру Дмитру Гордону.

За його словами, настрої в Кремлівській еліті панічні. І нібито найбільш опозиційно налаштований до Путіна шар російського населення - уряд Рф.

"Сигнал про бажання домовлятися відправила людина в самому найближчому оточенні Путіна. Я не можу його назвати, тому що це зруйнує всю історію. Але ви б навіть не повірили. Це один із "стовпів режиму"", - сказав Пономарьов.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, раніше на сайті американського Мінфіну з'явилося повідомлення про те, що влада США збільшила санкційні обмеження на осіб з оточення Путіна, російських чиновників і спікера російського МЗС Марії Захарової.

Також під додаткові санкції потрапила людина, яку ЗМІ називають "гаманцем" і кумом диктатора Путіна - Сергій Ролдугін.

"Нові санкції торкнуться пов'язаної з Кремлем брокерської компанії з продажу яхт, кількох відомих представників влади РФ і близького соратника Путіна, фінансового керівника Сергія Ролдугіна, який займається офшорними активами президента Путіна", ‒ заявили чиновники Мінфіну.

До того влада Великобританії запустила новий пакет санкцій щодо оточення президента Росії Володимира Путіна. В обмежувальному списку опинилися колишня гімнастка Аліна Кабаєва, яку в ЗМІ називають "дружиною Путіна", а також його колишня дружина Людмила. Крім того, в списку опинилися інші особи - родичі глави РФ.

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