Росія відводить війська на Донбасі та ймовірно припиняє наступ на Слов'янськ - ISW

Окупанти також передислокують підрозділи, що діють у Слов'янську / Фото bessarabiainform.com

РФ продовжує перекидати війська з північної частини Донецької області для підтримки оборонних позицій на півдні України і, можливо, поки що призупиняє Слов'янську кампанію. Про це йдеться в аналізі експертів Інституту вивчення війни (ISW).

Представник ГУР України Вадим Скібіцький заявив, що два тижні тому російські війська вивели тактичні групи ВДВ з Донецької області і передислокували їх на окуповані території Херсонщини.

Окупанти також передислокують підрозділи Східного військового округу, що діють у Слов'янську, на південь України та перекидають велику кількість військ до Криму для підготовки до захисту окупованих Херсонської та Запорізької областей від контрнаступів ЗСУ.

Міністерство оборони Великої Британії також відзначило, що війська РФ, ймовірно, визначили Запорізьку область як вразливий фронт, який потребує посилення. Генштаб України повідомив, що російські сили перегруповуються в Запорізькій області. На кадрах із соціальних мереж видно, як в останні тижні російські війська перекидають техніку і персонал як в Запорізьку, так і в Херсонську області.

"Виведення частини російських військ з північної частини Донецької області позбавить сили Слов'янська необхідної бойової потужності точно так само, як російські війська ігнорували фронти Запорізької та Херсонської областей під час наступальних операцій в Луганській області. Виведення військ, ймовірно, створить можливість для українських сил почати контрнаступ на Ізюмському напрямку, так само як захоплення Росією Луганської області дозволило Україні створити умови для контрнаступу в Херсонській області. Передислокація російських військ в Запорізьку область також передбачає, що українські контрнаступи не обмежуються Херсонською областю і, ймовірно, будуть проходити по всій південній осі", - зазначають аналітики.

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Нагадаємо, 30 липня повідомлялося, що армія Росії стягує військову техніку на кордоні з Україною поблизу окупованої частини Харківської області. Скупчення техніки зафіксував супутник Planet Labs.

31 липня в ГУР Міноборони повідомили, що російські окупанти відводять особовий склад з території селищ Верхній Токмак і Чернігівка в Запорізькій області. Окупанти ухвалили рішення відступати після успішних ударів ЗСУ по їхньому місцю розташування.

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