"Він весь час п'яний": колишній депутат Держдуми розповів, як Путін за пияцтво вигнав з прем'єрів Медведєва

Дмитро Медведєв / колаж УНІАН і https://ua.depositphotos.com/

Колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов підтвердив, що видатний діяч Кремля (і колишній президент РФ) Дмитро Медведєв страждає від алкоголізму - і нібито через це диктатор Путін і замінив його Михайлом Мішустіним на посаді прем'єра РФ. Про це Пономарьов розповів у інтерв'ю українському медіаменеджеру Дмитру Гордону.

"Звичайно, це великий талант Путіна: знайти людину, яка може відмовитися від вищої влади в країні абсолютно добровільно, клацнувши, і навіть не спробувати якось зачепитися, здати всіх своїх людей, в той же час з ефемерною надією, що він колись повернеться знову до влади. Звичайно, це дуже сильно вплинуло на нього (Медведєва ‒ Главред) психологічно", - пояснив ексдепутат Держдуми РФ.

За даними Пономарьова, Медведєв поплатився постом прем'єра РФ через свою пристрасть до алкоголю. Через постійні пиятики політик практично ніколи не приходив на роботу.

"І з посади прем'єра його зняли не тому, що він якось вийшов з фавора, а тому, що просто прем'єра немає. Він весь час п'яний. І треба було з цим щось робити. Поки система працювала сама собою - Ну ладно, Ну немає прем'єра, але якось вона котиться за інерцією, але коли треба було вже витягувати країну з економічної проблеми, яка через всі санкції, через цю ізоляцію, треба було просто знайти людину, яка могла б керувати. Звідси і взявся Мішустін", - пояснив ексдепутат Держдуми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в червні заступник голови Радбезу РФ Медведєв сказав, що Україна, мовляв, через 2 роки може припинити існування. Українську державу він назвав нібито проектом "анти-Росія".

"Хто сказав, що через два роки Україна взагалі буде існувати на карті світу? Хоча американцям вже все одно - вони настільки вклалися в проект "анти-Росія", що решта для них дрібниця", - їдко висловився колишній президент РФ.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав Медведєва"маленькою людиною з великими комплексами".

Він поставив риторичне питання щодо того, а де буде сам Медведєву через 2 роки.

"Якби російський імперіалізм мав обличчя, це був би Медведєв. Маленька людина з великими комплексами, єдина можливість якого привернути до себе увагу і самоствердитися – бризнути отрутою в бік України або загрожувати світу. Україна була, є і буде. Де буде Д. Медведєв за 2 роки – питання", - підкреслив радник керівника ОП.

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