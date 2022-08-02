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Шойгу відзвітував про "перемоги" РФ на Донбасі: окупантам вдалося захопити шість маленьких сіл

2 серпня 2022, 17:20

У Росії, мовляв, окупація Донбасу йде "за планом".

Шойгу HIMARS
Війська Росії захопили села на Донбасі - Шойгу / Колаж УНІАН, DVIDSHUB Flickr

Міністр оборони країни-агресора Сергій Шойгу вибухнув заявою, згідно з якою окупація Донбасу нібито йде за чітко визначеним загарбниками планом. Таку заяву він зробив, коментуючи захоплення шести маленьких сіл - Григорівки, Берестового, Стряпівки, Покровського, Семигір'я та Новолуганського.

Як повідомляє РИА Новости, на селекторній нараді 2 серпня він виступив перед усім міністерством оборони і оголосив, що, мовляв, все на Донбасі йде "за планом".

На підтвердження, мовляв, "реалізації завдань" окупантами він навів у приклад захоплення ними маленьких сіл – Григорівки, Берестового, Стряпівки, Покровського, Семигір'я та Новолуганського.

Крім того, Сергій Шойгу підкреслив, що російські війська захопили найбільшу у Європі Вуглегірську теплоелектростанцію, проектна потужність якої становить 3600 мегават.

Війна Росії проти України на Донбасі

Командир батальйону Свобода у складі 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, майор Петро Кузик раніше заявив, що наступ військ Росії на Бахмутському напрямку забуксував, оскільки окупанти зіткнулися з низкою проблем.

Зокрема, вони несуть серйозні втрати, безліч загарбників біжить з фронту. Сили оборони України потроху і поступово відтісняють ворога з української землі.

У американському Інституті вивчення війни відзначили, що РФ перекидає війська з північної частини Донецької області на південний фронт. Ймовірно, окупанти поки що призупиняють наступ на Слов'янськ. Війська кидають до Криму, щоб підготуватися до контрнаступу ЗСУ на позиції загарбників у Херсонській та Запорізькій областях.

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