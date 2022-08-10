'Це все розганяв Кремль': Путін та Кабаєва не пара, у них немає спільних дітей - ексдепутат Держдуми

Кабаєва та Путін нібито не мають спільних дітей / Колаж фото ua.depositphotos.com и instagram.com/sevakrivoshapova

Колишня російська гімнастка Аліна Кабаєва, якій приписували роман з російським диктатором Володимиром Путним, насправді не є його дружиною чи коханкою. Путін та Кабаєва не мають спільних дітей. Про це заявив колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Він стверджує, що Кабаєва просто грала цю роль, а масло в вогонь підливав сам Кремль. Пономарьов переконаний, що Путін та Кабаєва нібито просто друзі.

"Вона виконує певне важливе завдання. Вони, звичайно, з Путіним що називається "хороші друзі", тобто вона грає роль цієї ширми і прикриття. Але спочатку інформацію про те, що вона його дружина, розганяв Кремль. Це я знаю абсолютно точно. Тому що я знаю людей, які це робили", - сказав Пономарьов.

Чутки про роман Кабаємової і Путіна вперше розповсюдив видавець газети "Московський комсомолець" Олександр Лебедєв ще у 2008 році. Після публікації про нібито підготовку до весілля "пари" Путін негативно на це відреагував і вже згодом газету закрили.

"Йому треба було списати інвестиції, які туди йшли. Це був неуспішний медійний проект. І це був дуже хороший привід", - сказав Пономарьов.

Бізнесмен підтвердив, що у Кабаєвої є діти, але вони від іншого чоловіка. Його прізвище Пономарьов відмовився називати.

Нагадаємо наприкінці червня стало відомо, що у екс-гімнастки Аліни Кабаєвої є два нових розкішних будинки в Туреччині. Два об'єкти нібито були придбані через близького помічника президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Про це заявило джерело в опозиції Кремля – Ізраїльський бізнесмен російського походження Леонід Невзлін.

Згодом з'явилась інформація про те, що Путін переховує Кабаєву на віллі в Туреччині. Про те, що Кабаєва переховується саме там, на днях розповів у своєму черговому відео на YouTube колишній однокурсник російського президента і радянський розвідник Юрій Швець, посилаючись на інформацію від своїх джерел.

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