РФ потрапила в глухий кут на Донбасі і відкриває другий фронт для битви за південь України – експерт

Війська РФ готують наступ на Херсонщині - Кузан / Колаж Людмила Денісова, УНІАН, Reuters

Росія на війні проти України відкриває другий фронт. Окупанти опинилися в глухому куті на Донбасі, а у Херсонській області ініціативу захопили ЗСУ. Щоб спробувати вирівняти ситуацію на півдні, вони мають намір перейти в наступ. Тому перекидаються десантні війська на Запорізький та Херсонський напрямки. Українські війська знають про плани загарбників, очікується битва за південь. Про це заявив директор Українського центру безпеки і співробітництва, військовий експерт Сергій Кузан.

У інтерв'ю Главреду він розповів про те, що є всі підстави говорити про нову фазу війни. Відкривається другий фронт. На Донбасі росіяни не виконують поставлених їм завдань, а на півдні через складну для окупантів ситуацію вони поповнюють свої резерви на Миколаївському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.

"Так, дійсно, є всі підстави говорити про те, що Росія відкриває новий фронт, і це свого роду новий етап війни. Очевидно, що на Донецькому напрямку російські війська опинилися у глухому куті і не виконують завдань, поставлених перед ними московським вищим військово-політичним керівництвом. На півдні складається невтішна для російських військ ситуація, тож, аби виправити її, ворог спішно перекидає свої поповнені резервами чинні підрозділи на Миколаївському, Криворізькому, Запорізькому напрямках. Тут вони вирішують одразу кілька завдань", - зазначив експерт.

За його словами, на Донбасі обстановка складається таким чином, що війська РФ не можуть прорвати оборону ЗСУ і навіть підійти до основного укріпрайону. У Донецькій області їх просування йде вкрай повільно, а українські війська постійно завдають ударів.

"Передусім російські війська намагаються вибратися з того глухого кута, в якому вони опинилися на Донеччині. Потрібно пояснити, чому виник цей глухий кут. Росіянам не вдається просуватися тими темпами, що вони планували, вони не можуть навіть наблизитися до нашого основного укріпленого району – Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка. Вони й досі не можуть перейти лінію Бахмут – Сіверськ, уперлися там. На Донецькому та Авдієвському напрямках просування також не можуть. По всій Донеччині вони захоплюють хіба що десь один кілометр, десь два... Але, звісно, це ніяка не битва за Донбас, не звільнення Донецької області, як вони декларують, і ніякі не успіхи їхньої армії.

Росія тримає там величезні військові угрупування, які не можуть проломити нашу оборону. А з дією наших HIMARS та реактивних систем залпового вогню ми фактично зриваємо їхні плани. Через те, що ми знищуємо їхні склади, вони мусять постійно перегруповуватися", - пояснив Кузан.

"Ситуація на півдні для росіян провальна"

Як вважає військовий експерт, на півдні склалася провальна ситуація для окупантів. Ініціатива повністю на боці сил оборони України. На Херсонщині ЗСУ звільняють свої землі, а ворог не готовий відстоювати територію і шукає можливості втекти з поля бою.

"На півдні ситуація для росіян взагалі провальна. Там ініціатива повністю у Збройних сил України. За офіційною інформацією, тільки на Херсонщині звільнено понад 50 населених пунктів. Перехоплення свідчать, що моральний дух у військах окупантів, що перебувають на півдні, на низькому рівні. Готовності відстоювати саме цю територію у них немає. Вони шукають шляхи, якими можна буде тікати", - говорить Кузан.

Щоб оборона ЗС РФ не звалилася зовсім, вони збирають всі сили і спробують перехопити ініціативу. Для цього загарбники готують контрнаступ і збирають на Херсонському та Запорізькому напрямках свої десантні війська.

"Росіяни бачать, що ми успішно наступаємо на Херсонському напрямку. Тому, аби їхня оборона не посипалася остаточно, вони вирішили підсилити свій контингент, зібрати всі наявні резерви та спробувати перехопити ініціативу. Як перехопити ініціативу – це піти у контрнаступ. Саме для цього вони збирають на Херсонському і Запорізькому напрямках десантні війська. Десант призначений для форсування, в тому числі й водних переправ, та здійснення контрнаступальних дій. Адже ЗСУ саме там проводять планомірний наступ", - вважає він.

Експерт додав, що у зв'язку з цим Росія відкриває другий фронт, який можна назвати "битвою за південь". Однак українські війська знають про плани окупантів і готові з боєм зустріти ворога.

"От і вся логіка російського командування. Саме тому Росія відкриває цей другий фронт, що умовно можна назвати "битвою за південь". Нашому командуванню відомо про всі їхні пересування, а успішний удар по залізниці, по ешелону з військовою технікою окупантів – найкраще свідчення тому. Наша армія готова зустріти ворога. На нас ще чекають гарячі події саме на південному напрямку", - підкреслив Сергій Кузан.

Ситуація у Херсонській області

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович раніше розповів про те, що РФ у Херсонській області зосередила близько 30 тисяч своїх військ. За словами Арестовича, вони збираються піти в наступ на Кривий Ріг та Миколаїв. Втім, він вважає, що ЗСУ відіб'ють атаку окупантів – боєздатність їх підрозділів вкрай сумнівна.

У Оперативному командуванні Південь заявили, що війська Росії мають намір створити ударне угруповання, щоб відправитися в наступ у Херсонській області. Російські окупанти ставлять перед собою за мету вихілд на адміністративні кордони регіону. Вороже угруповання створюється на Криворізькому напрямку.

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що РФ перекидає свої війська до північно-східних районів Херсонщини. Вони концентрують велику кількість зброї і військової техніки. Окупанти можуть розпочати наступ вглиб території з метою спроби перехопити ініціативу і перевести українські війська в оборону.

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