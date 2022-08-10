"Мені кінець": Арестович зізнався, що сказав дружині та дітям в перший день війни

Арестович згадав про перший день війни / Колаж УНІАН

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону згадав той страшний день, 24 лютого, коли відбулося масштабне вторгнення Росії в Україну.

"Дружині я сказав: "Щоб через 10 хвилин тебе і дітей вдома не було. Їдьте". За себе я не хвилювався – був упевнений, що мені і всім в Офісі президента кінець", – так Арестович описав перші дні війни.

Також за його словами, ще наприкінці жовтня він зрозумів, що вторгнення РФ в Україну відбудеться.

"Те, що ви зараз почуєте, – це вперше взагалі прозвучить в українському медійному просторі. Я, вважайте, для вас зберігав. Наші розвідки по-різному оцінювали ймовірність вторгнення. Всі зійшлися на тому, що буде загострення. Сценарії розійшлися. Це був ще вересень. Навіть не вересень - це був ще квітень, коли перший раз (російські війська збирали біля українського кордону - ред.). Розійшлися думки: одні говорили, що це Донбас і можливі провокації на Кримському перешийку, а хтось повний сценарій вторгнення дав. І найбільш повний дав Буданов. Буданов знав усе. Військова розвідка України на дуже високому рівні зараз. І була до війни. Він дав повний розклад з усіма сценаріями. І дав більше, ніж дали західні розвідки. Якщо ви пам'ятаєте, він із президентом їздив до Вашингтона (Буданов був з візитом в США в листопаді-ред.) вони там ще раз погодили. Це тоді, коли було в медійному просторі "неузгодженість" американських і наших даних. Так от, Буданов давав більше, ніж партнери. Більш повну інформацію", - сказав Арестович.