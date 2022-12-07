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"Українці повинні вирішити": в США пояснили слова Блінкена про звільнення захищених земель РФ

7 грудня 2022, 11:34
США підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно. Але тільки українцям вирішувати, коли зупинитися, заявив спікер Держдепу Нед Прайс.
Блінкен, прапор США
У Держдепі прокоментували резонансну заяву держсекретаря Блінкена / колаж фото УНІАН

Своєю вчорашньою гучною заявою держсекретар Ентоні Блінкен "відповідав на питання про контури поля бою прямо зараз". Про це спікер Держдепартаменту Нед Прайс сказав на брифінгу, коментуючи репліку із залу - чи означають зроблене напередодні заява глави дипломатії США той факт, що Вашингтон нібито не підтримає звільнення українськими військами територій, окупованих РФ до 2022 року (Криму і Донбасу).

Говорячи про майбутню деокупацію цих регіонів, Прайс неодноразово наголосив − "це питання до уряду України, як до демократично обраних представників українського народу".

Як висловився американський дипломат," в кінцевому підсумку українці повинні будуть вирішити, які їхні цілі", і додав, що США "надали Україні саме те, що їй потрібно в даний момент, щоб боротися проти окупантів". Він двічі уточнював: зараз основна битва йде на Сході і півдні, і "в кінцевому рахунку, контури цього поля битви в майбутньому будуть питанням для українського уряду".

"Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки треба. Стільки, скільки буде потрібно, щоб Україна відновила свій суверенітет, свою незалежність, свою територіальну цілісність. Але точна динаміка цього залежатиме від українського народу", – підсумував Прайс.

Резонансна Заява Ентоні Блінкена

Державний секретар США Ентоні Блінкен 6 грудня говорив - допомога Сполучених Штатів Америки Україні спрямована на повернення територій, захоплених РФ після 24 лютого.

"Ми сфокусовані на тому, що ми вже робимо: упевнитися, що в України є кошти, щоб захистити себе, щоб вона могла відбити російську агресію, повернути території, які були відібрані після 24 лютого", - сказав він.

До того секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що армія України збирається звільняти території. Після звільнення Херсона ніякої заморозки війни не буде. Всі завдання будуть виконані, проте українським військам потрібен час.

Глава офісу президента Андрій Єрмак вважає, що війна, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін, має закінчитися не лише звільненням українських територій. Україна має головні цілі в цій війні.

Він назвав сім цілей України, серед яких вихід на кордони 1991 року та звільнення полонених. Крім того, влада хоче домогтися повної ізоляції Росії за допомогою жорстких санкцій. Вони також призведуть до руйнування економіки РФ.

Інші новини:

Ентоні Блінкен Держдепартамент США війна Росії та України
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