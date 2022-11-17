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Звільнення Криму військовим шляхом малоймовірно: генерал Міллі назвав більш реалістичний варіант

17 листопада 2022, 00:01

Українським військовим буде неймовірно складно вибити окупантів з Криму, заходячи з боку материкової України.

Марк Міллі, ВСУ
Звільнення Криму військовим шляхом малоймовірно / колаж фото Вікіпедія, twitter.com/DefenceU

Україна може повернути Крим назад, але звільнення півострова військовим шляхом малоймовірно. Про це під час пресконференції заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

Він зазначив, що з України буде дуже складно вибити російських окупантів з Криму. До того ж, це завдання неможливо виконати в найближчі кілька тижнів.

Однак він не виключив, що повернення Криму може відбутися за результатами якихось політичних рішень.

"З військової точки зору ймовірності української військової перемоги, яка визначається як вигнання росіян з усієї України, включаючи Крим, ймовірність того, що це відбудеться найближчим часом, невисока ... Політичне рішення з відходом росіян з Криму може бути. Це можливо", - сказав Марк Міллі.

Звільнення Криму

Раніше глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що незаконно анексований Росією Крим можна звільнити тільки військовим шляхом. Він зазначив, що це може статися наступного року, проте конкретну дату наступу ЗСУ він не назвав.

Як зазначив військовий експерт Олег Жданов, Україна планомірно рухається до звільнення Криму, і шанси на його повернення силовим шляхом зростають щодня. Але першим кроком на шляху до цього має бути ліквідація Кримського мосту.

Екскомандувач американськими військами у Європі Бен Ходжес заявив, що українські захисники можуть звільнити окупований Крим вже влітку наступного року. Проте є одна умова – Захід і надалі повинен постачати Києву все необхідне обладнання. Ходжес також висловив переконання, що Чорноморський флот РФ не завадить наступу ЗСУ.

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