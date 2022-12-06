США допоможуть Україні повернути захоплені після 24 лютого території – Блінкен

Україна повинна мати можливість себе захистити, впевнений держсекретар США.

Ентоні Блінкен розповів про допомогу США у звільненні захоплених територій України / Reuters, Генштаб ЗСУ

Допомога Сполучених Штатів Америки Україні спрямована на повернення територій, захоплених РФ після 24 лютого, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Ми сфокусовані на тому, що ми вже робимо: упевнитися, що в України є можливості, щоб захистити себе, щоб вона могла відбити російську агресію, повернути території, які були відібрані після 24 лютого", - підкреслив він під час виступу на прес-конференції WSJ CEO Summit.

Разом з тим держсекретар США зазначив, що США також продовжують підтримувати Україну в гуманітарному та економічному планах.

Чим має закінчитися війна з РФ: позиція України

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що армія України збирається звільняти території. Після звільнення Херсона ніякої заморозки війни не буде. Всі завдання будуть виконані, проте українським військам потрібен час.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що війна, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін, має закінчитися не лише звільненням українських територій. Україна має головні цілі в цій війні.

Він назвав сім цілей України, серед яких вихід на кордони 1991 року та звільнення полонених. Крім того, влада хоче домогтися повної ізоляції Росії за допомогою жорстких санкцій. Вони також призведуть до руйнування економіки РФ.

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