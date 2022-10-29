Не просто звільнення територій: у Зеленського назвали головні цілі України у війні

Україна назвала головні цілі у війні / Колаж фото Офіс президента, 93-я ОМБр Холоднй Яр

Жахлива війна, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін, повинна закінчитись не лише звільненням українських територій. Україна має головні ціли у цій війні. Їх назвав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Голова ОП назвав сім цілей України, серед яких вихід на кордони 1991 року та звільнення полонених. Крім того, влада хоче добитися повної ізоляції Росії за допомогою жорстких санкцій. Вони також призведуть до руйнації економіки РФ.

Україна хоче, аби Кремль виплатив усі компенсації українцям за злочини, які вчиняли російські окупанти, за геноцид українського народу. Всі військові злочинці повинні потрапити під міжнародний трибунал.

Крім того, цілями України також є членство в ЄС, гарантії безпеки та подальший вступ до НАТО.

"А ще - історична справедливість. Розвінчання та забуття російських історичних міфів щодо України та нашого народу. Поширення величної української історії і правди про дрібну російську…В нас ще дуже багато роботи. Значно більше…Але ми все зробимо разом", - написав Єрмак.

Єрмак назвав цілі України у війні / скріншот

Україна подала заявку в НАТО

Президент Володимир Зеленський 30 вересня після того, як глава країни-агресора РФ Володимир Путін вирішив підписати папірці про анексію українських територій, заявив про подання Києвом заявки на вступ до НАТО за прискореною процедурою. На думку українського гаранта, Київ вже пройшов свій шлях, щоб приєднатися до Альянсу. Україна де-факто союзник блоку.

2 жовтня президенти Польщі, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії, Румунії та Словаччини виступили на підтримку вступу України до НАТО.

Вони закликали Альянс посилити військову допомогу Києву і зажадали від Росії забрати свої війська з українських територій.

Міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що Вашингтон підтримує плани щодо вступу України до НАТО. Двері для Києва в Альянс відкриті. Але рішення повинні схвалити всі 30 країн блоку.

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