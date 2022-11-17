Звільнення півдня і вихід ЗСУ на Кримський перешийок: Маломуж назвав два сценарії для України

Не можна допустити, щоб війська РФ встигли перекинути свої резерви на південь - Маломуж / Колаж 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Главред

Перед Україною сьогодні стоять два головні завдання - звільнення лівобережжя Херсонської області, і, в перспективі, східних регіонів України. За підтримки Заходу ЗСУ здатні проводити операції на лівобережжі. Вже в найближчі місяці з'явиться можливість звільнити всю Херсонщину, Запорізьку область і вийти на Кримський перешийок. Якщо Росії вдасться підтягнути резерви, ворог організує опір. І тоді звільнення лівобережжя затягнеться до весни 2023 року. Про це заявив Глава Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 років), генерал армії України Микола Маломуж.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що для україни головне зараз – не зупинятися. За військової підтримки Заходу вже найближчими місяцями відкривається перспектива проведення наступальних операцій на лівобережжі з можливістю звільнення окупованої Запорізької області, лівобережжя Херсонщини та виходу на Кримський перешийок.

За його словами, потрібно встигнути провести низку військових операцій вчасно, щоб не допустити перекидання Росією резервів на південь.

"Сьогодні у нас дві основні задачі – звільнення лівобережжя Херсонщини, а в перспективі і сходу України. Дуже важливо не зупинитися зараз. Саме тому критично важливою є підтримка Заходу, зокрема, високоточним озброєнням і боєприпасами – у цьому у нас повинна бути потужна перевага над Росією. Це відкриє перед нами перспективу наступальних операцій на лівобережжі вже в найближчі місяці та звільнення Запоріжжя, всієї Херсонської області і вихід на Кримський перешийок. Нам потрібно встигнути провести ці операції, поки Росія готує резерви, аби потім усю цю масу мобілізованих кинути на південь", - зазначив Маломуж.

Як вважає генерал армії України, слід все розпланувати таким чином, щоб протягом 2-3 місяців звільнити південь країни.

Якщо Росії все ж вдасться підтягнути резерви, ворог чинитиме потужний опір. Звільнення українських територій може затягнутися до весни наступного року.

"Інший можливий сценарій передбачає, що Росія встигне підтягнути резерви. В такому випадку опір ворога буде потужним, а тому просуватися нам доведеться поступово, знищуючи логістику та ресурси противника. Цей процес може затягнутися до весни, і тоді звільнення лівобережжя може відбутися весною 2023 року", - додав експерт.

Він уточнив, що обидва ці варіанти розвитку подій передбачають звільнення південних регіонів України з виходом армії на Кримський перешийок.

"Обидва сценарії передбачають звільнення півдня і вихід ЗСУ на Кримський перешийок", - сказав Маломуж.

Також він додав, що аналогічним чином армія України буде діяти і на Донбасі. Спочатку потрібно звільнити Кремінну і Сватове на Луганщині, після чого піде подальше просування, включаючи удари по угрупованню окупантів, що атакує на Донецькому напрямку.

"Приблизно так само будемо діяти і на сході, особливо на луганському напрямку. Зараз наша задача – Кремінна і Сватове, а потім ми далі рухатимемося по луганському напрямку. Після цього можливі флангові удари по донецькому угрупованню російських військ, яке штурмує Бахмут, Авдієвку та Павлівку. Це буде другий потужний наступальний етап, який може забезпечити нам успіх на східному фронті. Перспективи у нас дуже хороші", - підкреслив Микола Маломуж.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський 14 листопада в звільненому Херсоні сказав, що Україна не довіряє заявам РФ про нібито "перемовини". Київ продовжуватиме проводити військову операцію, спрямовану на звільнення своїх земель.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що контрнаступ ЗСУ триватиме, в тому числі, і взимку. Якщо наступ стане повільнішим, Захід може втомитися від війни. І тоді агресор Росія скористається такою ситуацією і просуватиме діалог на власних умовах.

У Міністерстві оборони США назвали визволення Херсона великим досягненням України. Втім, окупанти РФ навряд чи так само підуть і з інших українських територій. Очікуються важкі бойові дії.

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