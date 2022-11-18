Звільнення Херсона стало переломом у війні: генерал пояснив, які території ЗСУ деокупують далі

Звільнення Херсона певною мірою стало військово-політичним переломом у війні / Колаж УНІАН, Главред

Визволення Херсона - це стратегічна перемога України на півдні та свого роду перелом у війні, який відкрив перед Збройними силами перспективу для подальших ефективних дій.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 років), генерал армії України Микола Маломуж.

За його словами, Херсон був єдиним обласним центром, який вдалося захопити Росії, але захисники України його звільнили. Сталося це в результаті довгострокової операції.

"З одного боку, це військова перемога, що має стратегічне значення, а з іншого – потужна військово-політична поразка Росії. Адже в цьому випадку програли не лише російські війська, а й сам Путін. Адже він запевняв, що Херсон, Херсонська область та інші захоплені території відтепер входять до складу Російської Федерації, і вона ніколи і нікому їх не віддасть. Але буквально через кілька тижнів після цих гучних заяв Херсон був звільнений", - сказав Маломуж.

Генерал додав, що звільненням Херсона Україна довела Путіну, що буде"рухатися далі, звільняючи всі території, які окупувала Росія: Херсонщину, Запоріжжя, Донеччину, Луганщину, а потім і Крим".

"Звільнення Херсона певною мірою стало військово-політичним переломом у війні, адже це досягнення відкриває перспективу для подальших ефективних дій ЗСУ та вселяє віру в нашу перемогу. Росія при цьому зазнає великих морально-політичних втрат, вона розгублена (...) Крім того, після звільнення Херсона буде рости підтримка України союзниками, тому що для них це знаковий момент і свідчення того, що ЗСУ здатні звільнити всі окуповані території, а не зупинитися на певному етапі, щоби вести переговори на умовах РФ", - вважає Маломуж.

Звільнення Херсонської області

11 листопада стало відомо, що під час відступу з Херсона окупанти підірвали Антонівський міст.

9 листопада в окупованому військами Росії Херсоні були підірвано щонайменше п'ять мостів і переправ. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

11 листопада ЗСУ увійшли до Херсона.

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