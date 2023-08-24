Буданов розповів, скільки бомбардувальників "Ту-22" залишилося у росіян

Останні операції проти російських стратегічних бомбардувальників "Ту-22М3" дозволили всерйоз скоротити можливості окупантів у плані ударів по території України ракетами "Х-22", розповів в ексклюзивному інтерв'ю проекту "Радіо Свобода" керівник Головного управління розвідки Міноборони, генерал-майор Кирило Буданов.
За його словами, в цілому в повітряних операціях
"Це багато. Але якщо ви запитаєте, скільки серед них Ту-22, це одиниці будуть. Ту – 22 у них справних залишалося близько 31, тепер 29-і мінус два ще тих, хто на ремонті буде перебувати, тобто 27. Тобто не так багато тих, які насправді літають", – сказав генерал.відео дня
За словами Буданова, під час недавніх операцій на російських військових аеродромах Сольці (Нижегородська область) і Шайковка (Калузька область) повністю виявилися знищені два літаки, ще два пошкоджені.
"Ті два, що вражені, будуть з часом відремонтовані, це теж треба розуміти. [Операцію здійснили – Главред]. нам добре відомі люди, які це виконали. Це люди, які з території Російської Федерації виконали певні завдання", ‒ підкреслив генерал.
Нагадаємо, 19 серпня невідомий БПЛА атакував Російський аеродром "Сольці". Факт атаки підтвердили в Міноборони РФ. Правда, окупанти стверджували, що пошкодження отримав тільки один літак.
Пізніше стало відомо про те, що ударом БПЛА по авіабазі "Сольці" в Новгородській області РФ 19 серпня було пошкоджено щонайменше два літаки російської бойової авіації, пише Інститут вивчення війни.
У свою чергу аналітики проекту "єРадар"відзначали, що раніше на одному зі знімків було ясно видно, що у літака Ту-22М, який згорів в результаті удару дрона, лежали дві ракети типу Х-22.
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