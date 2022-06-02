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Британія чекає на схвалення США для відправки в Україну РСЗВ M270 - Politico

2 червня 2022, 07:01

Велика Британія стане першою країною, яка відправить Україні РСЗВ американського виробництва.

M270 MLRS
M270 MLRS може вражати цілі на відстані приблизно 80 км / Фото Вікіпедія

Велика Британія просить США узгодити відправку Україні реактивних систем залпового вогню M270 MLRS. США повинні офіційно схвалити цей крок через експортні правила, хоча адміністрація Байдена майже напевно дасть зелене світло.

Як пише Politico з посиланням на поінформовані джерела, британський прем'єр Борис Джонсон вже говорив з президентом США Байденом про передачу M270 вранці в середу, 1 червня. Після чого в четвер вранці відбулася дискусія між міністром закордонних справ Великої Британії Ліз Трас і держсекретарем Ентоні Блінкеном.

Інший співрозмовник, знайомий з дискусіями між США та Україною, повідомив Politico, що одним з факторів, що вплинули на рішення адміністрації Байдена направити в Україну сучасніші HIMARS було бажання показати приклад і підштовхнути союзників до відправки своїх РСЗВ в Україну.

Велика Британія стане першою країною, яка відправить РСЗВ американського виробництва.

HIMARS і MLRS - в чому різниця

M270 може вражати цілі на відстані приблизно 80 км. HIMARS і MLRS мають схожі можливості й дальність дії, але HIMARS являє собою більш легку версію, яка пересувається на колісному шасі. РСЗВ рухається по гусеницях, а це означає, що вона не рухається так швидко, як HIMARS, яка може розвивати швидкість у понад 50 миль на годину, що дає українцям можливість стріляти і тікати до того, як їх помітять російські безпілотники.

HIMARS може запустити шість ракет за раз, а MLRS - 12.

Як повідомляв Главред, США все ж таки передадуть Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS, навколо яких останній тиждень йшли активні обговорення. Вдень 1 червня Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив, що Вашингтон виділяє новий пакет військової допомоги Україні. Він повідомив, що в пакет увійшли і ракетні системи, оскільки Україна пообіцяла не використовувати їх для ударів по території Росії.

У Білому домі офіційно підтвердили відправку РСЗВ, а також уточнили, що мова йде про HIMARS і боєприпаси до них.

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