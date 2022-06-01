Україна не має наміру нападати на РФ: Зеленський пояснив, навіщо нам РСЗВ від США

Зеленський пояснив, навіщо нам РСЗВ від США/ Офіс президента України, shephardmedia.com

Україна не збирається використовувати реактивні системи залпового вогню, які отримає від США, для того, щоб атакувати територію Росії.

Таку зброю вона планує використовувати лише для захисту своїх територій від російських окупантів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Newsmax.

Він прокоментував деякі думки, які звучали з американської сторони, нібито Україна може застосувати надані Сполученими Штатами РЗСВ для атаки на російську територію. Проте Києву зброя великої дальності потрібна лише для того, щоб мати змогу ефективніше захищати свою державу.

Зеленський наголосив, що українські військові не мають наміру нападати на РФ на їхній землі, як росіяни зробили з Україною.

"Дивіться, ми не збираємося нападати на Росію. Ми не зацікавлені в Російській Федерації, не боремося на її території", – заявив президент України.

Україна отримає РСЗВ від США

Стало відомо, що у середу, 1 червня, США оголосять про надання Україні нового пакету військової допомоги на 700 млн доларів. До нього увійдуть зокрема і ракетні системи HIMARS. Адміністрація Байдена погодила рішення про постачання Києву ракетних систем середньої дальності, а не великої, суперечки щодо чого тривали останнім часом.

Так, в Україну планують відправити РСЗВ, здатні вражати цілі на відстані понад 40 миль (64 км). при цьому дальність дії РСЗВ, які США планують поставити Україні, приблизно в два рази більша, ніж у гаубиць M777, переданих американською стороною раніше.

Нагадаємо, Байден заявив, що США не збираються тиснути на уряд України заради будь-яких територіальних поступок у війні з Росією. При цьому Вашингтон не хоче війни між НАТО і Росією, а також не має на меті продовжувати конфлікт лише для того, "щоби заподіяти біль Росії".

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