УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Україна не має наміру нападати на РФ: Зеленський пояснив, навіщо нам РСЗВ від США

1 червня 2022, 07:58

Українці не будуть боротися за російські території, а лише обороняти свої, запевнив президент України.

Зеленський пояснив, навіщо нам РСЗВ від США/ Офіс президента України, shephardmedia.com

Україна не збирається використовувати реактивні системи залпового вогню, які отримає від США, для того, щоб атакувати територію Росії.

Таку зброю вона планує використовувати лише для захисту своїх територій від російських окупантів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Newsmax.

Він прокоментував деякі думки, які звучали з американської сторони, нібито Україна може застосувати надані Сполученими Штатами РЗСВ для атаки на російську територію. Проте Києву зброя великої дальності потрібна лише для того, щоб мати змогу ефективніше захищати свою державу.

Зеленський наголосив, що українські військові не мають наміру нападати на РФ на їхній землі, як росіяни зробили з Україною.

"Дивіться, ми не збираємося нападати на Росію. Ми не зацікавлені в Російській Федерації, не боремося на її території", – заявив президент України.

Україна отримає РСЗВ від США

Стало відомо, що у середу, 1 червня, США оголосять про надання Україні нового пакету військової допомоги на 700 млн доларів. До нього увійдуть зокрема і ракетні системи HIMARS. Адміністрація Байдена погодила рішення про постачання Києву ракетних систем середньої дальності, а не великої, суперечки щодо чого тривали останнім часом.

Так, в Україну планують відправити РСЗВ, здатні вражати цілі на відстані понад 40 миль (64 км). при цьому дальність дії РСЗВ, які США планують поставити Україні, приблизно в два рази більша, ніж у гаубиць M777, переданих американською стороною раніше.

Нагадаємо, Байден заявив, що США не збираються тиснути на уряд України заради будь-яких територіальних поступок у війні з Росією. При цьому Вашингтон не хоче війни між НАТО і Росією, а також не має на меті продовжувати конфлікт лише для того, "щоби заподіяти біль Росії".

Читайте також:

війна в Україні Володимир Зеленський РСЗВ вторгнення Росії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

09:17

Контрнаступ відкладається: чому його не варто чекати раніше липня

09:12

"Поїздка до Криму": Паш назвала людину, яка "підставила" її з довідкою

09:02

У РФ заговорили про мир: Матвієнко хоче угоду про припинення "громадянської війни в Україні"Відео

08:46

РФ в погоні за символічною вигодою на Сході "оголяє" позиції на Херсонщині – ISWВідео

08:32

Війська РФ намагаються зірвати контрнаступ: що відбувається на Півдні УкраїниВідео

Реклама
08:28

Гороскоп на сьогодні 1 червня 2022: Левам - несподіваний поворот долі, Скорпіонам - час змін

07:58

Україна не має наміру нападати на РФ: Зеленський пояснив, навіщо нам РСЗВ від СШАВідео

07:44

На завдання ніхто не ходить, всі відмовились: окупант розповів про саботаж у військах РФВідео

07:14

Байден зробив заяву про територіальні поступки України заради миру і повалення Путіна

06:42

США погодили новий пакет військової допомоги: в Україну направлять ракетні системи HIMARS

06:29

Аргументи на руках: як Україні змусити європейців діятиПогляд

06:16

Астрологічний прогноз на червень-2022: чого остерігатися і яким справам присвятити місяцьВідео

06:00

З першим днем літа! - картинки для сонячного настрою

05:55

Календар магнітних бур на червень 2022: дати, симптоми і астропрогноз

04:48

Україна із західними MLRS отримає перевагу над росіянами - військовий експерт Жданов

04:20

У червні вріже +32°: українцям назвали дати та попередили про аномаліюВідео

03:46

Український ведучий передбачив майбутнє Росії на прикладі гуртів ДДТ, Машина времени і Аквариум

03:15

Війна в Україні може розвиватися двома шляхами: наступні тижні будуть вирішальними – генерал СШАВідео

02:43

Бадилля від редиски використовують в народній медицині і кулінарії: в чому її користь

02:33

У фользі та колготках на все тіло: Кім Кардашьян здивувала фанатів безглуздим вбранням

Реклама
02:10

Як Путін може використати Придністров'я проти України: у МВС розкрили задум Кремля

01:49

"Літній настрій: активовано": 52-річна Дженніфер Лопес показала неймовірний пляжний лукВідео

01:23

День захисту дітей 2022 - милі привітання, веселі картинки і листівки до свята

00:53

"Я в шоковому та приємному стані": телеведучий 1+1 опанував нову професію

00:51

Прикмети на 1 червня: що не можна робити в перший день літа і як не потрапити в бідуВідео

31 травня, вівторок
23:58

ЗСУ мають успіхи в Херсонській та Харківській областях - ЗеленськийВідео

23:48

Екс-учасники легендарних Quest Pistols возз'єдналися заради допомоги Україні

23:41

Налетять грози і сильні зливи: синоптик попередив про потужну атаку негоди в червніВідео

23:39

"Залишимо на узбіччі сучасної економіки": Зеленський анонсував новий удар по РФВідео

23:23

В Росії заарештували генерала родом з України за провал наступу на МиколаївВідео

23:07

Зеленська розповіла, куди буде вступати дочка президента

23:05

Росіян чекає отруйна промзона після взяття Сєвєродонецька - АрестовичВідео

22:54

"Найбільше паскудство": Пригожин несподівано захистив Пугачову

22:48

Міністр армії США пояснила, як Білий дім вибирає зброю для відправки ЗСУ

22:41

В Україні заборонять курити електронні сигарети: названо штрафиВідео

22:36

"Відкобзонили" 22 окупантів: ЗСУ знищили на Сході 29 одиниць ворожої технікиВідео

22:29

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе на межі розлучення

22:23

Не взяли воювати: як ведучого "Один за всіх" не прийняли в армію

22:10

"А де наша зброя?": Арестович з сосисками в руці звернувся до ШольцаВідео

21:59

Україна звільнятиме території, але не ціною життів українців - Зеленський

Реклама
21:51

Футболіст збірної України розплакався на пресконференції через війнуВідео

21:35

Самі себе здали: окупанти витоптали на траві образу для українців і отримали "приліт" по позиціяхВідео

21:23

Завалили Алігатора: бійці ЗСУ знищили ударний вертоліт РФВідео

21:02

"Зруйнована майже вся інфраструктура": російські війська захопили більшу частину СєвєродонецькаВідео

20:44

Заворотнюк вперше показала себе в обіймах коханого

20:38

Зеленський назвав території України, які не є пріоритетнимиВідео

20:37

"Мій бойлер": біженка впізнала на фото вкрадені окупантами РФ речі в ПопаснійВідео

20:14

Окупанти підписують згоду вбивати цивільних: снайпер РФ розповів, як росіян відправляють на війнуВідео

20:10

Прикмети на 2 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

20:03

В Україні заборонять пісні та концерти російських артистів: хто під забороноюВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти