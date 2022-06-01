УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Не віримо Зеленському": у Кремлі "пригорає" через постачання американських РСЗВ Україні

1 червня 2022, 13:59

Військові РФ вживають усіх заходів для "мінімізації ризиків у разі отримання Україною американських РСЗВ".

HIMARS
Американська система HIMARS / shephardmedia.com

У Кремлі прокоментували інформацію про наміри Сполучених Штатів Америки поставити Україні реактивні системи залпового вогню для відбиття агресії РФ.

Спікер президента РФ Дмитро Пєсков заявив про те, що верхівка РФ не вірить заявам президента Володимира Зеленського про те, що Київ не збирається атакувати територію РФ за допомогою американських РСЗВ, повідомляє ТАРС.

Водночас глашатай Путіна стверджує, що військові РФ вживають усіх заходів для "мінімізації ризиків у разі отримання Україною американських РСЗВ".

Також, додав Пєсков, США поставками зброї цілеспрямовано і ретельно "підливають масло у вогонь того, що відбувається в Україні".

читайте такожУ два рази могутніше гаубиць: у США розкрили деталі передачі РСЗВ Україні

Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден прокоментував питання передачі Україні американських реактивних систем залпового вогню.

За словами американського лідера, США не будуть поставляти Україні РСЗВ, здатні уражати територію Росії.

Читайте ще:

РСЗВ Дмитро Пєсков війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:37

Порти на замку: що означатиме для Росії заборона ЄС на страхування танкерів

15:32

"За ставлення до війни з Україною і Путіну": на Ахеджакову напали під час вистави

15:31

У Росії погрожують вдарити по США через зброю для УкраїниВідео

15:31

Гороскоп Таро на червень 2022: Левам - виконання бажань, Скорпіонам - важливі новиниВідео

15:19

Відомий астролог розповів, кого чекає небезпека в червні і як залучити удачуВідео

Реклама
15:00

Дворніков зник з Донбасу: РФ змінила командувача наступом - NYTВідео

14:52

Коли Вознесіння Господнє 2022: дата, традиції і заборони дня

14:46

Прикмети на 2 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

14:39

"Боги війни зробили це": ватажок "ДНР" Пушилін поранений, а "шишка" з РФ ліквідована - ЗМІВідео

14:36

Вассерман закликав завдати "болючого удару" Пугачовій

14:33

"Нас не цікавить Росія": у Зеленського спростували фейки про підготовку удару по РФВідео

14:08

Нова серія документального циклу "Українські палаци. Золота доба": як жили цукрові олігархи 100 років тому

14:07

Зламати всю систему оборони РФ на Півдні: Жданов пояснив, чому ЗСУ важливо перейти річку Інгулець

14:02

Артилеристи розбили російську колону: 5 танків і 2 БМП згоріли вщентВідео

13:59

"Не віримо Зеленському": у Кремлі "пригорає" через постачання американських РСЗВ УкраїніВідео

13:35

Є консенсус Заходу: усю необхідну зброю передадуть Україні – ПодолякВідео

13:26

Догнала карма: в Мелітополі в авто підірвали дочку "гауляйтера" з чоловіком – фотоВідео

13:17

Українець повернувся з російського полону з відрізаними пальцями і ступнями

13:14

Європейці прогнулися: що буде з російським газом у ЄвропіПогляд

13:12

Астрологічний прогноз на червень-2022: чого остерігатися і яким справам присвятити місяцьВідео

Реклама
13:11

Шокував навіть Скабєєву: депутат Держдуми запропонував викрадати західних політиківВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 3 червня 2022: Левам – віщі сни, Стрільцям – небезпечні авантюри, Водоліям - розчаруванняВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 2 червня 2022: Ракам – гроші, Терезам – борги, Стрільцям - сімейні проблемиВідео

12:58

Рашисти накрили Харківщину потужним вогнем: серед загиблих - дитинаВідео

12:32

Їхали в розвідку і наткнулися на ЗСУ: українські воїни знищили ворожу БРДМ-2 на ЛуганщиніВідео

12:28

На Запоріжжі захисники України знищили 6 рашистів і збили Су-25 РФВідео

12:04

Троїцька батьківська субота в 2022 році – дата, традиції і заборони дня

12:00

Протягне не більше 4 місяців: Путіна готують до операції – журналістВідео

11:58

Німеччина поставить Україні найсучаснішу систему ППО, яка є у ФРН - Шольц

11:32

Україну "підсмажить" в перший місяць літа, небезпечна спека вже на підході

11:27

Швейцарія заборонила Данії постачати в Україну БТР Piranha III - ReutersВідео

11:26

Боягузи вчать сміливих, або Як Захід підштовхує Путіна до третьої світовоїПогляд

11:22

Франція і Німеччина бояться перемоги України у війні – ПіонтковськийВідео

11:21

Росіяни захопили 70% Сєвєродонецька - глава Луганської ОВАВідео

11:01

"Гра надзвичайно небезпечна": у МЗС Німеччини попередили, чим загрожує захоплення Донбасу РосієюВідео

10:58

ЗСУ відправили до пекла кадирівського підполковника ДимаєваВідео

10:49

"Все готово": Гордон показав, як для Путіна приготували труну і катафалк

10:27

"А потім такі з літерою Z бігають": в РФ маленький росіянин побив ногами вихователькуВідео

10:10

Тіло знайшли через півтори доби: окупанти вбили батька сімох дітей під час обстрілу ХарковаВідео

10:08

Королевою краси в окупованому Криму стала полтавчанка: росіяни лютують

Реклама
09:48

"Вантаж 200" для Челябінської області: ліквідовано окупанта, який виправдовував Бучанську різанинуВідео

09:47

Анна Кошмал розповіла, як підтримує зв'язок з колегами зі "Сватів"

09:39

Росія є системним ворогом, який століттями прагне знищити Україну - Залужний

09:29

Включення Херсонщини, Запоріжжя й Донбасу до складу РФ: у Путіна відкрито заявляють про "нові плани"Відео

09:17

Контрнаступ відкладається: чому його не варто чекати раніше липняПогляд

09:12

"Поїздка до Криму": Паш назвала людину, яка "підставила" її з довідкою

09:02

У РФ заговорили про мир: Матвієнко хоче угоду про припинення "громадянської війни в Україні"Відео

08:46

РФ в погоні за символічною вигодою на Сході "оголяє" позиції на Херсонщині – ISWВідео

08:32

Війська РФ намагаються зірвати контрнаступ: що відбувається на Півдні УкраїниВідео

08:28

Гороскоп на сьогодні 1 червня 2022: Левам - несподіваний поворот долі, Скорпіонам - час змін

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти