"Не віримо Зеленському": у Кремлі "пригорає" через постачання американських РСЗВ Україні

Американська система HIMARS / shephardmedia.com

У Кремлі прокоментували інформацію про наміри Сполучених Штатів Америки поставити Україні реактивні системи залпового вогню для відбиття агресії РФ.

Спікер президента РФ Дмитро Пєсков заявив про те, що верхівка РФ не вірить заявам президента Володимира Зеленського про те, що Київ не збирається атакувати територію РФ за допомогою американських РСЗВ, повідомляє ТАРС.

Водночас глашатай Путіна стверджує, що військові РФ вживають усіх заходів для "мінімізації ризиків у разі отримання Україною американських РСЗВ".

Також, додав Пєсков, США поставками зброї цілеспрямовано і ретельно "підливають масло у вогонь того, що відбувається в Україні".

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Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден прокоментував питання передачі Україні американських реактивних систем залпового вогню.

За словами американського лідера, США не будуть поставляти Україні РСЗВ, здатні уражати територію Росії.

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