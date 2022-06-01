Україна із західними MLRS отримає перевагу над росіянами - військовий експерт Жданов

Військовий експерт пояснив, чому Україна із західними MLRS отримає перевагу / ua.depositphotos.com

Якщо ЗСУ передадуть не тільки американську універсальну пускову установку MLRS M270, але й оперативно-тактичні ракети, то українська сторона отримає в вогневому плані величезну перевагу. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.

"Якщо нам дадуть до них оперативно-тактичну ракету - вона туди теж підходить, це універсальні пускові установки, - тоді дальність може бути до 300 км. Висока точність і дальність стрільби буде дозволяти нам у глибині окупованих противником територій наносити вогневі удари по скупчень військ, за матеріальним запасам, за запасами боєприпасів. Це дає величезну перевагу в вогневому плані", - пояснив він.

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Реактивні системи залпового вогню MLRS

Влада України зверталася до західного світу з проханням надати Києву далекобійну артилерію для військового протистояння Росії у південних і східних областях.

Північноатлантичний альянс не наважувався надавати Україні таких озброєнь, оскільки побоювався вступу в пряму війну з Москвою. Однак зараз все більше відомостей вказують на готовність США поставити українській державі системи MLRS.

Установка M270 MLRS відправляє до 12 ракет з інтервалом в 60 секунд. Точність стрільби дотримується при будь-якому режимі через роботу комп'ютерного перенацілювання установки між пострілами. Дальність стрільби, в залежності від типу снаряда, може досягати до 300 кілометрів.

РСЗВ комплектується керованими і некерованими боєприпасами.

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