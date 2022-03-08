Британія закликала Вишеградську групу створити "План Маршалла для України"

Джонсон підтримує Україну / Reuters

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав лідерів країн Вишеградської групи розробити "План Маршалла для України". Він пропонує частково фінансувати відновлення нашої країни відчуженим майном російських олігархів, повідомляє Financial Times.

За словами Джонсона, такий план повинен бути розроблений, щоб допомогти відновити країну після війни з Росією.

Лідери п'яти країн заявили, що "можуть побудувати Україну", хоча деталі того, на які кошти це планують робити, знаходяться на ранній стадії обговорення.

Також соратники Джонсона заявили, що одним з джерел грошей може бути продаж Лондонської власності підсанкційних олігархів, пов'язаних з Путіним.

Зазначимо, План Маршалла-це план допомоги європейським державам щодо їх відновлення після Другої світової війни. Його в 1947 році запропонував держсекретар США Джордж К. Маршалл, від імені якого і з'явилася назва.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що військово-політичне керівництво Республіки Білорусь зберігає ознаки готовності до можливої широкомасштабної участі своїх збройних сил у бойових діях проти України на боці РФ.

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