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У Білорусі спостерігається активний рух військової техніки і російських найманців

8 березня 2022, 17:13

Це говорить про те, що ситуація з особовим складом плачевна, і бажаючих їхати воювати з українцями в лавах російської армії – все менше і менше.

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Білоруський журналіст Антон Мотолько показав на відео рух військової техніки, яка ймовірно прямує в Україну. Це-комплекси "Точка-У", ракети для ЗРК "Іскандер", САУ "Нона-С", ЗРК "Стріла-10" і бронетехніка.

Під даними Мотолько, 7 березня в Білорусь привезли російські ракетні комплекси"Точка-У". Через деякий час близько 30 тактичних ракетних комплексів виїхали з військового аеродрому в Мачулищах під Мінськом. Відзначається, що на машинах не було ні номерів, ні умовних позначень. При цьому в дорозі на Бобруйськ машини розділилися.

Вдень 8 березня на трасі з Мінська в бік Бобруйська також була помічена колона Камазів ЗС РФ з відмітками "V". Мотолько допускає, що в бік Бобруйська везуть нову партію ракет для ракетного комплексу "Іскандер".

За словами журналіста, в колоні було 10 Камазів, в кожному по 2 ящики з ракетами для ЗРК "Іскандер".

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"Враховуючи, що вони рухаються з Мінська, можна припустити, що ящики не порожні, а значить, для системи "Іскандер" перевозиться не менше 20 ракет", - зазначив Мотолько.

Південніше, в Гомелі, була помічена військова техніка, яка рухалася по Річицькому проспекту в бік центру міста з маркуванням "V".

"У Гомелі біля залізничної станції Гомель-непарний був помічений ешелон з технікою Повітряно-десантних військ (ВДВ). На платформах можна побачити: БМД-4м, БТР-МД "Ракушка", 120-мм самохідний міномет 2С9 "Нона-С", рухливий пункт розвідки та управління вогнем 1в119 "Реостат", кілька 9К35 "Стріла -10" – зенітно-ракетні комплекси для Сухопутних військ. Крім того, велика колона військової техніки рухалася по трасі Р-149 у бік Жлобина. Було 18 бензовозів і 4 Камази", - додав журналіст.

Також, за його словами, було помічено рух колони з 12 Камазів (майже всі тентові) і 1 бензовоза з Калинковичів у бік Бобруйська по трасі Р-31. Обладнання знову має маркування "V".

Крім того, військова техніка з відміткою "V" рухалася з Гомеля по трасі М5. У її складі-3 бронеавтомобіля "Тигр", 4 вантажівки Росгвардії і 3 УАЗ"Патріот".

Разом з цим, у вівторок вранці кілька літаків Су - 35С вилетіли з аеродрому в Барановичах (Брестська область), пізніше 3 вертольоти (в т.ч. Мі-24 і Мі-8) пролетіли над Наровлею в бік України.

"А минулого тижня до Білорусі почали прибувати російські найманці. Схема наступна: літаком або потягом приїжджають до Мінська, звідти – поїздом до Гомеля. Подальший маршрут поки що незрозумілий. Якщо путінські війська починають залучати найманців, це говорить про те, що ситуація з особистим складом плачевна, і бажаючих їхати воювати з українцями в лавах російської армії – все менше і менше", - резюмував журналіст.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що військово-політичне керівництво Республіки Білорусь зберігає ознаки готовності до можливої широкомасштабної участі своїх збройних сил у бойових діях проти України на боці РФ.

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