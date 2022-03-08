Великобританія вдарила по РФ та відмовляється від нафти

Нафта / Reuters

Уряд Великобританії має намір припинити імпорт російської нафти до кінця 2022 року.

Як пише BBC, відповідне рішення було прийнято 8 березня.

Цей перехідний період дасть ринку, підприємствам і ланцюгах поставок більш ніж достатньо часу, щоб замінити російський імпорт, що становить 8% попиту в Британії.

Британія менше залежить від російського викопного палива, ніж багато європейських країн. Але російські поставки все ще складають 8% від загального імпорту в Британію, а 18% британського дизельного палива надходить з Росії.

США відмовилося від нафти і газу Росії

Британія вирішила оголосити про такий хід разом з США, які оголосили про повну заборону на імпорт російської нафти, газу і вугілля.

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ЄС також зробив кроки, щоб зменшити залежність континенту від російського газу, заявивши, що прагне скоротити попит на дві третини до кінця року.

Європейський Союз залежить від Росії приблизно на 40% щодо поставок природного газу. Росія також постачає близько 27% нафти блоку з 27 країн і 46% вугілля.

Нагадаємо, США вирішили ввести повну заборону імпорту нафти і газу з Росії.

Як заявив президент США Джо Байдена, поки США співпрацюють зі своїми європейськими союзниками, щоб зменшити їх залежність від російських енергоресурсів.

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Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

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