Окупанти зібрали навколо Харкова майже третину військ, яка зайшла в Україну - Арестович

Також він прокоментував вторгнення російських військ до Києва.
Радник Голови ВП Олексій Арестович назвав кількість російських військових, які дислокуються навколо Харкова.
"Окупанти зібрали навколо Харкова майже третину військ, яка зайшла в Україну", - сказав Арестович під час телемарафону.
Також, за його словами,"щоб взяти Київ, потрібно три армії, яких у них немає... Я не знаю, на що вони розраховують".
Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що військово-політичне керівництво Республіки Білорусь зберігає ознаки готовності до можливої широкомасштабної участі своїх збройних сил у бойових діях проти України на боці РФ.
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Автор: Уляна Поліщук