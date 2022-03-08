Окупанти зібрали навколо Харкова майже третину військ, яка зайшла в Україну - Арестович

Окупанти зібрали навколо Харкова майже третину військ / Reuters

Радник Голови ВП Олексій Арестович назвав кількість російських військових, які дислокуються навколо Харкова.

"Окупанти зібрали навколо Харкова майже третину військ, яка зайшла в Україну", - сказав Арестович під час телемарафону.

Також, за його словами,"щоб взяти Київ, потрібно три армії, яких у них немає... Я не знаю, на що вони розраховують".

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що військово-політичне керівництво Республіки Білорусь зберігає ознаки готовності до можливої широкомасштабної участі своїх збройних сил у бойових діях проти України на боці РФ.

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