Ексміністр оборони Грузії приїхав воювати з українцями проти російських "визволителів"

Іраклій Окруашвілі прибув в Україну разом з грузинськими добровольцями.
Колишній міністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі прибув в Україну разом з грузинськими добровольцями. Він буде воювати проти Росія.
"Колишній міністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі в Україні разом з грузинськими добровольцями допомагає нам боротися з російськими окупантами", - повідомила пресслужба Міноборони.
Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що військово-політичне керівництво Республіки Білорусь зберігає ознаки готовності до можливої широкомасштабної участі своїх збройних сил у бойових діях проти України на боці РФ.
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Автор: Уляна Поліщук