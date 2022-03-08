Ексміністр оборони Грузії приїхав воювати з українцями проти російських "визволителів"

Колишній міністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі прибув в Україну разом з грузинськими добровольцями. Він буде воювати проти Росія.

"Колишній міністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі в Україні разом з грузинськими добровольцями допомагає нам боротися з російськими окупантами", - повідомила пресслужба Міноборони.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що військово-політичне керівництво Республіки Білорусь зберігає ознаки готовності до можливої широкомасштабної участі своїх збройних сил у бойових діях проти України на боці РФ.

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