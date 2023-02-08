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Британія навчить льотчиків ПС ЗСУ літати на винищувачах НАТО - Офіс Сунака

8 лютого 2023, 11:43
Британія прискорить постачання Україні військової техніки, сказали в Офісі британського прем'єра Ріші Сунак в очікуванні візиту Зеленського до Лондона.
Сунак, НД ВСУ
У Британії готуватимуть українських льотчиків літати на винищувачах НАТО / Колаж facebook.com/kpszsu, скріншот YouTube

Інструктори Королівських військово-повітряних сил Великобританії почнуть навчати українських льотчиків управляти винищувачами Північноатлантичного альянсу. Лондон має намір розширити навчання ЗСУ на морі і в повітрі, а також прискорити постачання зброї Україні. Про це заявили в Офісі глави британського уряду Ріші Сунака.

Як повідомляє Sky News, вранці 8 лютого в канцелярії прем'єр-міністра розповіли про те, що Лондон має намір розширити програму навчання українських військових на морі і в повітрі. Пілотів повітряних сил ЗСУ навчатимуть керувати винищувачами НАТО.

"Офіс пана Сунака оголосив про плани розширити підготовку Збройних сил України на морі і в повітрі, включаючи пілотів винищувачів і морських піхотинців", - наголошують журналісти.

Підкреслюється, що Україні прискорять постачання військової техніки для потреб ЗСУ.

До речі, на озброєнні британських ВПС два типи винищувачів – F-35B Lightning II і Eurofighter Typhoon.

Винищувачі F-16 для України

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню раніше заявив, що немає жодних перешкод для обговорення питання про передачу Україні винищувачів F-16.

За його словами, Париж готовий говорити про це з Києвом. Офіційних заявок від України на постачання бойових літаків поки що не було.

Президент США Джо Байден прокоментував відмову постачати Україні F-16. За його словами, надання винищувачів Києву – це військова допомога іншого рівня. Тому Штати наразі не готові передавати бойові літаки.

Заступник міністра оборони Польщі Войцех Скуркевич сказав, що Варшава готова розглянути можливість постачань Україні винищувачів F-16 або МіГ-29. Однак літаки можуть відправити тільки в рамках колективного рішення НАТО або контактної групи в Рамштайні. Наразі питання немає на порядку денному.

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Війна Росії проти України:

ЗСУ новини Великобританії Повітряні Сили війна Росії та України Ріші Сунак
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