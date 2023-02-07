Україна має зброю для ударів по цілях на території Росії - Данілов

Ніхто не забороняє армії України завдавати ударів по ворожих цілях зброєю українського виробництва, відзначив секретар РНБО Олексій Данілов.

Україна може бити по військовим цілям на території Росії своєю зброєю - Данілов / Колаж УНІАН, соцмережі

Україна має зброю, якою можна знищувати цілі на території країни-агресора Російської Федерації. Ніхто не забороняє Києву знищувати ворожі цілі озброєннями українського виробництва. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

В інтерв'ю CNN чиновник розповів про те, що українська держава має озброєння, якими могли б знищуватися ворожі цілі.

За його словами, ніхто не забороняє Україні бити по ворожих цілях зброєю свого виробництва.

"Що стосується російської території, то нам ніхто не забороняє знищувати цілі зброєю українського виробництва. Чи є у нас така зброя? Так, є", - підкреслив Олексій Данілов.

Війна Росії проти України

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна не завдає ударів по території країни-окупанта Росії зброєю, яку постачає Захід. Українські війська застосовуватимуть далекобійні ракети GLSDB з бойовим радіусом 150 кілометрів по розташуваннях російських військ на окупованих територіях.

Заступник російського директора Путіна в Раді безпеки РФ Дмитро Медведєв раніше вибухнув погрозами на адресу України. Він сказав, що якщо ЗСУ ракетами GLSDB завдадуть ударів по окупантах у захопленому Криму, Росія у відповідь застосує, мовляв, "всі види зброї".

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець раніше заявив, що Україна може бити по військових об'єктах агресора Росії за допомогою безпілотника Ту-141.

За оцінками експерта, БПЛА може завдавати ударів вглиб російської території на 300 кілометрів, а системи ППО не здатні його збити.

Загроза наступу Росії: