Росія не доб'ється прориву в наступі, навіть якщо вона зібрала 200-300 тисяч військ - Ходжес

У найближчі 2-3 місяці агресор РФ застосовуватиме маси не дуже підготовлених солдатів у спробі прориву оборони ЗСУ, вважає генерал Бен Ходжес.

У окупантів Росії проблеми з логістикою та підготовкою військ - Ходжес / Колаж УНІАН, Міноборони РФ

Окупаційний війська Росії не доб'ються значного просування під час свого нового наступу на Україну. Навіть якщо вони зібрали 200-300 тисяч військ, залишаються проблеми з логістикою і підготовкою військових. Протягом найближчих 2-3 місяців росіяни атакуватимуть масою непідготовлених військових з метою прориву оборони української армії. Про це заявив колишній командувач військами США в Європі, генерал Бен Ходжес.

В інтерв'ю офіцеру Першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна Сухопутних військ ЗСУ Тарасу Березовцю він розповів про те, що зі скепсисом ставиться до можливої нової наступальної військової операції російських окупантів.

Американський генерал не вірить цифрам, які озвучують у Москві. Навіть якщо окупантам вдалося зібрати значну кількість військ, у них, як і раніше, залишаються проблеми з логістикою, а прориви під час атаки навряд чи відбудуться.

"Навіть якщо їм вдалося залучити 200 або 300 тисяч осіб, питання логістики залишаються відкритими. Навіть якщо їм і вдалося накопичити таку масу живої сили, для наступу потрібно обладнання, потрібні ланцюги забезпечення. Тому я і скептичний щодо того, що буде щось значне", - зазначив Ходжес.

За його словами, Кремль намагається зробити так, щоб всі говорили про майбутній наступ, а Україна зіткнулася з проблемами в підготовці з реалізацією своїх ключових завдань. Генерал переконаний - росіяни мають намір направити проти українських сил свої нові недостатньо підготовлені резерви.

"За моїми спостереженнями, росіянам не вдалося вирішити їх інституційні проблеми і проблеми з логістикою. І, наскільки мені відомо, у них немає персоналу - сержантів і офіцерів, щоб навчати повноцінно новобранців. Тому в найближчі 2-3 місяці я очікую, що вони віддадуть перевагу використанню маси не дуже натренованих солдатів, для того щоб прорвати оборону", - пояснив американський військовий.

Також він підкреслив, що бойовики ПВК Вагнера і елітні підрозділи ВДВ агресора Росії вже не мають ту силу, яка була на момент повномасштабного військового вторгнення в Україну.

Загроза наступу Росії в лютому

Міністр оборони Олексій Резніков раніше заявив, що агресор РФ має намір застосувати іншу тактику під час можливого нового наступу на Україну. Зокрема, окупанти повзуче наступатимуть на двох напрямках – сході та півдні, де вони зосередили найбільше сил. На думку Резнікова, намагатися захопити всю Україну вони вже не будуть.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що окупанти Росії до 24 лютого готують атаки на будь-якому з напрямків. Путін поставив завдання загарбникам взяти всі райони Донецької та Луганської областей. При цьому Москва починає усвідомлювати свою нездатність окупувати Україну.

Керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай припустив, що після 15 лютого можна буде очікувати російського наступу в регіоні у будь-який день. Окупанти продовжують посилюватися. Незабаром вони закінчать навчання мобілізованих, щоб перекинути їх на фронт їм потрібно буде 10 днів.

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Війна Росії проти України: