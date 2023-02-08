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Винищувачі F-16 з МіГ-29 для України: Польща може дати літаки, але за однієї умови

8 лютого 2023, 07:50
Польща готова взяти участь у процедурі передачі винищувачів Україні, проте повинні з'явитися умови постачань таких літаків, сказав Войцех Скуркевич.
Польща, F-16
Польща передасть Україні F-16 тільки разом з союзниками - заступник міністра оборони / Колаж Вікіпедія, УНІАН

Польща може поставити Україні винищувачі, такі як F-16 або МіГ-29, але тільки в рамках НАТО або того ж Рамштайна. Наразі такого питання на порядку денному немає. Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Войцех Скуркевич.

Як повідомляє Укрінформ, під час засідання комісії з національної оборони польського Сейму він сказав про те, що сьогодні в Європі немає дискусії щодо постачань Україні винищувачів.

Втім, якщо тема буде обговорюватися, Польща готова буде передати Україні такі винищувачі, як F-16 або МіГ-29 в рамках Північноатлантичного альянсу або Контактної групи допомоги Україні в Рамштайні.

"Сьогодні немає дискусії щодо передачі (літаків Україні). Якщо такі перемовини будуть серед союзників або в рамках "Рамштайна", або в більш вузькій коаліції, то, звичайно, ми, без сумніву, будемо брати в цьому участь", - підкреслив Войцех Скуркевич.

Винищувачі F-16 для України

Журналісти CNN раніше опублікували статтю, в якій йшлося про те, що США не мають наміру блокувати можливі рішення інших держав щодо передачі Україні винищувачів F-16. Втім, самі Штати наразі не готові відправити Києву бойові літаки.

У Politico вийшов матеріал про те, що в Міністерстві оборони США обурилися позиції глави Білого дому Джо Байдена, який заявив про відмову постачати Україні F-16. У Пентагоні не виключили постачань Києву бойової авіації, а прихильники допомоги українській державі дотримуються думки, згідно з якою діяти треба більш рішуче.

Дивіться відео Главред - Світан зробив прогноз про передачу Україні F-16

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню зазначив, що немає жодних "табу" на постачання Україні винищувачів F-16. Париж готовий обговорювати питання з Києвом. Але наразі Україна не відправляла офіційний запит Франції щодо F-16.

Бойова авіація для України:

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