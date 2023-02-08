Війська РФ можуть піти в наступ на північному сході від Харкова або з півдня Запоріжжя - Данілов

Окупаційна армія Росії готується завдати нового удару, наступ може відбутися не тільки в Донецькій і Луганській областях, вважає Олексій Данілов.

Армія України готова до спроб наступу військ РФ у Харківській та Запорізькій областях - Данілов / Колаж УНІАН, DeepState

Війська країни-агресора РФ мають на меті повне захоплення Донецької та Луганської областей. Однак вони можуть піти в атаку на Харківщині та Запоріжжі. ЗСУ готові до таких сценаріїв - наскільки окупантам вдасться добитися своїх цілей, залежить від дій українських військ. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов.

Як повідомляє Reuters, чиновник розповів про те, що пріоритетом держави-окупанта є захоплення Донбасу. Однак атакувати загарбники можуть і на північному сході від Харкова або на південь від Запоріжжя.

За словами секретаря РНБО, сили оборони України готові до сценаріїв. Реалізація планів окупантів залежить від дій українських військ.

"Спроби наступу або на Харківському, або на Запорізькому напрямку, звичайно, будуть зроблені. Наскільки вони будуть успішними, залежатиме від нас", - підкреслив Олексій Данілов.

Загроза наступу Росії

Глава Міноборони Олексій Резніков раніше сказав, що агресор Росія під час нового можливого наступу на Україну має намір застосувати вже іншу тактику.

Окупанти повзуче наступатимуть на двох напрямках – східному та південному. Саме там вони сконцентрували найбільшу кількість своїх військ. Як вважає Резніков, взяти всю Україну вони вже не намагатимуться.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що російські окупаційні війська готують до 24 лютого атаки на будь-якому з напрямків.

Директор Кремля Путін поставив своїм силам завдання захопити всі райони Донбасу.

Колишній командувач військами США в Європі, генерал Бен Ходжес вважає, що Росія під час свого нового наступу на Україну не доб'ється значних успіхів. На його думку, у росіян залишаються проблеми з логістикою і підготовкою військових. Навіть з угрупованням в 200-300 тисяч військ вони навряд чи зможуть досягти поставлених завдань.

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Війна Росії проти України на Донбасі: