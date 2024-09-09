"Більшу частину не перехопимо": тривожний прогноз щодо цілей іранської балістики

Під загрозою удару іранських балістичних ракет опиняються багато населених пунктів, попередив Богдан Долінце.

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З'явився прогноз застосування РФ іранських ракет / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Через високу швидкість балістичні ракети Fath-360, які Іран передав країні-агресору РФ, можна збити лише обмеженою кількістю систем протиповітряної оборони (ППО), зокрема - Patriot, NASAMS або С-300, заявив експерт з питань розвитку авіаційного ринку Богдан Долінце.

"І якщо у перших Patriot, NASAMS у принципі дефіцитна кількість пускових, і вони прикривають великі міста, то щодо С-300 інша проблема. Уже є істотний дефіцит ракет до цього комплексу. Тобто, розуміючи, що, на жаль, (РФ має таку кількість ракет - ред.) - близько 200, більшу частину цих ракет, найімовірніше, ми не зможемо перехопити", - підкреслив він у коментарі РБК-Україна.

Експерт звернув увагу на те, що, з огляду на малу дальність Fath-360, під загрозою перебуватимуть українські військові, які розташовуються поруч із лінією фронту або біля кордонів із РФ.

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Крім того, під загрозою удару іранських балістичних ракет опиняються населені пункти, які розташовані на відстані 100 км від кордону з РФ.

"Так само в зону дії цих ракет потрапляє Херсонська та Миколаївська області. Більш далекі міста, які знаходяться на відстані понад 100 км, як правило, не входять до радіусу ураження цими видами озброєння", - додав Долінце.

Що таке балістична ракета? Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

Передача балістичних ракет Тегераном Москві

Раніше ексглава МО назвав цілі ударів балістикою з Ірану. В обмін на свої безпілотники і ракети Тегеран отримав військові технології, пише FT.

Як повідомлялося раніше, член комітету з питань національної безпеки і зовнішньої політики іранського парламенту Ахмад Ардестані підтвердив, що Іран за бартером відправив до Росії балістичні ракети.

Нагадаємо, раніше Андрій Єрмак жорстко відповів на постачання балістики в Росію. Глава Офісу президента закликав відповісти на постачання Росії балістичних ракет.

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