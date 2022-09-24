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Більше 75%" за": Білий дім вже отримав дані, які результати "референдумів" "намалює" РФ

24 вересня 2022, 10:22

США вже знають результати, які окупанти мають оголосити після проведення незаконних 'референдумів' на тимчасово захоплених територіях України.

референдум, паспорт РФ
Білий дім вже отримав дані, які результати "референдумів" "намалює" РФ / 24 канал, ДПСУ

Влада США вже знає конкретні цифри, які окупанти повинні оголосити після проведення незаконних "референдумів" на тимчасово захоплених ними районах України. Про це заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

За її словами, в деяких регіонах окупантами вже встановлені необхідні показники явки "виборців" і підтримки "приєднання" до Росії на рівні понад 75%.

Як стверджує Жан-П'єр, такі "референдуми" - незаконні і бутафорські, і Росія поспішає їх провести. Однак це є демонстрацією не сильної позиції режиму, а зовсім навпаки, зазначила речник Білого дому.

Влада США, а також лідери країн "Великої сімки", як заявила вона, ніколи не визнають такі "референдуми".

"Ми знаємо, що цими "референдумами" будуть маніпулювати. Ми маємо інформацію, яка підтверджує, що російські офіційні особи вже встановили, якими повинні бути показники по явці виборців, а також результатів голосувань", – говорить вона.

Жан-П'єр зазначила, що США "багато, багато місяців" попереджали про такий сценарій окупантів.

"Референдуми" Росії в Україні

Росія разом з колаборантами з 23 по 27 вересня проводить на окупованих районах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей "референдуми". Мета - "приєднати" українські території до РФ.

За два дні до псевдореферендуму глава РФ Володимир Путін оголосив у Росії мобілізацію І сказав, що Москва, мовляв, готова визнати результати своїх "заходів" в Україні.

Рупор Держдуми РФ В'ячеслав Володін говорив, що російський парламент готовий визнати "референдуми" в окупованих регіонах України. Мовляв, за умови, якщо "результати будуть позитивними".

Україна і міжнародне співтовариство не визнає липових "референдумів" Росії.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Москва влаштувала фарс на підтримку своєї військової мобілізації. Подоляк наголосив на необхідності негайного звільнення окупованих територій України.

Інші новини:

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