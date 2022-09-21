Путін оголосив проведення "референдумів" на окупованих територіях і цинічно пояснив "причину"/ kremlin.ru, 24 канал

Президент країни-агресорки РФ Володимир Путін оголосив про проведення так званих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України. При цьому він зазначив, нібито на псевдореферендумах у так званих "Л/ДНР", а також на окупованих частинах Херсонської і Запорізької областей місцеві жителі "самі визначатимуть своє життя".

Про це Путін заявив у своєму відеозверненні вранці у середу, 21 вересня. Він почав розсипатися у цинічних заявах, зокрема і щодо проведення псевдореферендумів. Так, російський диктатор заявив, що нібито РФ таким чином хоче "підтримати близьких людей".

З його уст вкотре почали сипатися цинічні заяви, якими Кремль користується уже багато місяців. Зокрема, у дусі російської пропаганди, Путін знову почав розповідати про міфічних "неонацистів", від яких нібито "страждають прості українці".

"Ми не можемо ... не маємо ніякого морального права віддати близьких нам людей на розтерзання ката, не можемо не відгукнутися на їхнє щире прагнення самим визначати своє життя", – видав заяву російський диктатор, з вини якого в Україні уже постраждали, були поранені чи загинули безліч мирних жителів.

При цьому Путін заявив, нібито РФ забезпечить "безпечні умови" для проведення "референдуму". А "прийняте рішення" Росія планує підтримати.

"Те рішення про своє майбутнє, яке ухвалить більшість мешканців "ДНР" та "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей, ми підтримаємо", – заявив диктатор.

Володимир Путін/ скрін

Фейкові "референдуми" на окупованій території України

20 вересня окупаційна влада заявила, що так звані "референдуми" про входження до складу Росії відбудуться в окремих районах Донецької та Луганської областей, а також у Херсонській області та на Запоріжжі з 23 по 27 вересня. "Парламент" так званої "ЛНР" проголосував за проведення "референдуму" про входження до складу країни-агресора РФ.

Глава так званої "ДНР "Денис Пушилін звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з проханням якнайшвидше прийняти псевдореспубліку до складу РФ "у разі позитивного рішення за підсумками референдуму".

Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав плани РФ щодо "референдумів" шантажем і проявом страху, пов'язаного із загрозою розгрому армією України російських окупаційних військ. Єрмак підкреслив, що загрозу можна відбити тільки силою, і Київ вирішити це питання.

При цьому військовий експерт Петро Черник зазначив, що РФ після проведення так званих "референдумів" на окупованих районах Донбасу, Херсонщини та Запоріжжя може оголосити загальну мобілізацію. Однак Москва вже зазнає стратегічної поразки в Україні, і такі заходи тільки прискорять колапс російської держави.

Російський диктатор Володимир Путін у середу, 21 вересня, оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії.

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