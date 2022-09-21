'Путін помиляється': РФ не втримає окуповані землі 'референдумами', у них немає часу і ресурсів – ISW

РФ не втримає окуповані землі "референдумами", у них немає часу і ресурсів – ISW/ УНІАН, Reuters

Російський диктатор Володимир Путін хоче анексувати окуповані території України, щоб оголосити дії українських військових "нападом на РФ" і таким чином стримувати їхній контрнаступ.

Так звані "референдуми" про приєднання до Росії окупанти призначили на 23-27 вересня. Результати цих псевдореферендумів будуть сфальсифіковані, після чого країна-агресорка РФ спробує незаконно анексувати всі окуповані частини України, і можливо навіть оголосить неокуповані частини Донецької, Херсонської та Запорізької областей частиною Росії. Про це розповіли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Такі плани Кремля націлені насамперед на внутрішню російську аудиторію. Путін, найімовірніше, розраховує спонукати чи змусити росіян іти на війну, щоб "захищати" нещодавно заявлені території Росії, кажуть аналітики.

Проте російському диктатору не вдасться таким чином врятувати війська РФ від провалу або подальших неуспіхів в Україні.

"Він помиляється. Путін не має ні часу, ні ресурсів, необхідних для створення ефективної бойової сили", – зазначають аналітики ISW.

Проте, на думку аналітиків, Путін можливо планує зачекати, щоб побачити результати таких своїх дій, перш ніж йти на ескалацію або звинуватити у своїй поразці "цапа-відбувайла".

При цьому у разі невдачі російський президент може назвати "цапом-відбувайлом" міністра оборони Сергія Шойгу і Міністерство оборони Росії.

Фейкові "референдуми" на окупованій території України

20 вересня окупаційна влада заявила, що так звані "референдуми" про входження до складу Росії відбудуться в окремих районах Донецької та Луганської областей, а також у Херсонській області та на Запоріжжі з 23 по 27 вересня. "Парламент" так званої "ЛНР" проголосував за проведення "референдуму" про входження до складу країни-агресора РФ.

Глава так званої "ДНР "Денис Пушилін звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з проханням якнайшвидше прийняти псевдореспубліку до складу РФ "у разі позитивного рішення за підсумками референдуму".

Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав плани РФ щодо "референдумів" шантажем і проявом страху, пов'язаного із загрозою розгрому армією України російських окупаційних військ. Єрмак підкреслив, що загрозу можна відбити тільки силою, і Київ вирішити це питання.

При цьому військовий експерт Петро Черник зазначив, що РФ після проведення так званих "референдумів" на окупованих районах Донбасу, Херсонщини та Запоріжжя може оголосити загальну мобілізацію. Однак Москва вже зазнає стратегічної поразки в Україні, і такі заходи тільки прискорять колапс російської держави.

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