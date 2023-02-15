Замість цього обидві держави збираються взяти на себе частину витрат за ремонт 100 танків Leopard 1 із запасів промисловості Німеччини.

Данія і Нідерланди не передадуть Україні танки Leopard 2/ bundeswehr.de, ua.depositphotos.com

Данія і Нідерланди переглянули свої рішення і заявили, що не будуть передавати Україні танки Leopard 2. Про це уряди обох країн розповіли у відповідь на запит видання Welt.

Раніше прем'єрміністр Нідерландів Марк Рютте заявляв, що його держава може надати Україні 18 танків Leopard 2. Їх Амстердам брав у лізинг в Німеччини, до цього часу зазначені одиниці військової техніки перебували на службі в німецько-нідерландському батальйоні.

Проте зараз в Нідерландах вирішили все-таки не передавати ці танки. У відповіді на запит газети Welt в уряді країни повідомили, що таке рішення вони ухвалили "у тісній координації між Нідерландами і Німеччиною".

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В уряді Данії у відповідь на запит зазначили, що у них є 44 танки найсучаснішої моделі Leopard 2A7, проте країна не буде передавати частину цієї техніки України.

"Як компенсацію за відмову в участі в коаліції щодо Leopard 2 Нідерланди та Данія беруть на себе частину витрат на ремонт 100 танків Leopard 1 із запасів німецької промисловості. Самі ці країни подібними застарілими танками не володіють", – зазначають у виданні Welt.

Україна отримає танки Leopard від Заходу

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін під час засідання у форматі Рамштайн 14 лютого заявив, що танки Leopard німецького виробництва погодилися передати Україні вісім країн – Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди.

Також повідомлялося, що в уряді Фінляндії поки не ухвалили рішення про передачу німецьких бойових танків Leopard для армії України. Там вагаються через те, що мають спільний з кордон з країною-агресором РФ. Про це розповіла глава фінського уряду Санна Марін.

Раніше, на початку лютого, уряд Німеччини схвалив надання Україні 178 бойових сучасних танків Leopard 1. Перша партія такої військової допомоги повинна прибути у нашу державу влітку цього року, інша частина – у 2024 році. У той же час німецький уряд схвалив ще одне рішення для України. Як повідомляє прес-служба уряду ФРН, тепер офіційно дозволений експорт бойових танків Leopard 1 A5 Україні від інших країн.

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